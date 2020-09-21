Новосибирских полицейских обвинили в избиении задержанного

Следователи проводят проверку сотрудников полиции, которые якобы избили задержанного жителя села Венгерово Новосибирской области, сообщает СУ СК РФ по региону.

Следователи начали проверку после сообщения в СМИ информации, что сотрудники полиции в селе Венгерово Новосибирской области избили 27-летнего жителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Из медицинского учреждения поступило сообщение об обратившемся гражданине — ранее неоднократно судимом местном жителе в возрасте 25 лет с диагнозом: ушибленная рана плеча и левой боковой области», — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Назначено проведение служебной проверки. Если факт подтвердится, то сотрудников полиции уволят.