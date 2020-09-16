Почему в бабье лето летит паутина?

Бабье лето подходит к концу в Сибири. Одна из примет тёплой осенней поры – множество летающей паутины. Почему так происходит?

Бабье лето, период сухой и тёплой осенней погоды, началось в Новосибирской области и смежных регионах в конце прошлой недели. По прогнозам синоптиков, уже в среду начнутся дожди, с четверга будет холодать.

Согласно народным приметам, в бабье лето летит много паутины, это означает будущую холодную зиму. Как пояснил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, никакие долгосрочные «погодные» приметы в современной реальности оснований под собой не имеют.

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Плетёт паутину именно в ясную погоду паук-бокоход. Его называют так, потому что он ходит боком, как краб. Он, в отличие от большинства пауков, использует паутину не для охоты, а как транспортное средство, то есть перемещается на ней с места на место. Но такое возможно только в тёплую, сухую погоду.

«Расселяясь, молодь ряда мелких видов забирается на концы травинок и другие возвышающиеся предметы и, подняв брюшко, начинает секретировать паутинную нить, которая подхватывается потоком воздуха и, достигнув достаточной длины, уносит на себе животное. Такой лет происходит в определенные сезоны и особенно заметен "бабьим летом", когда в воздухе можно видеть целые "ковры-самолёты" из десятков переплетенных паутинок», – пишет научно-популярная энциклопедия «Кругосвет».

По информации учёных, этот своеобразный способ расселения позволяет паукам преодолевать огромные расстояния и достигать даже затерянных в океане островов.