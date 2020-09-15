Дома или в студии: как записать песню?

Первая запись песни вызывает много вопросов. Где записать музыку, как происходит обработка голоса, сколько стоит записать свой сингл? Можно ли сделать качественную запись в домашних условиях?

Записывать музыку в своем исполнении в домашней студии или профессиональной, порядок действий будет схож: сначала выбираем песню и музыку, записываем и в завершении обрабатываем записанный материал.

Выбираем композицию

Начинающий музыкант или любитель петь может выбрать для записи уже существующую песню. Это самый простой путь. Здесь достаточно найти подходящую минусовку (фонограмма, в которой отсутствует вокал) в интернете.

Сложнее с созданием собственной песни. Например, у исполнителя есть стихи, но нет музыки к ним. Тогда за помощью можно обратиться к профессионалам.

«Вы рассказываете, какую хотите песню: быструю, медленную, танцевальную. Настроение песни. Предпочтение к инструментам: пианино, гитара. Исходя из этого делаем минусовку в студии специально под стихи», — говорит руководитель студии Format rec Дмитрий Тищенко.

В студии звукозаписи для исполнителя запишут минус. После того как он будет утвержден, музыкант может начать репетировать, чтобы потом уже самому спеть свою песню.

Запись песни

Чтобы записать песню дома, потребуется компьютер и соответствующий софт, микрофон, звуковая карта (встроенной компьютерной недостаточно), наушники, колонки (мониторы). И, скорее всего, понадобится консультация разбирающего в звуковом оборудовании знакомого. Как минимум, он может дать совет по выбору звуковой карты и специальному обустройству помещения — для звукоизоляции и нужной акустики.

«В детстве, когда мы писались, мы делали все это в шкафу. Открываешь шкаф, ставишь туда микрофон. В шкафу желательно, чтобы было что-то тряпочное. Даже одежда подходит, чтобы вакуум создавался», — посоветовал Тищенко.

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Сам процесс записи песни довольно длительный. Лучше всего делать это частями, чтобы при обработке была возможность соединить в единую композицию лучшие дубли.

В студии звукорежиссер может что-то подсказать, сориентировать или попросить перепеть, поскольку со стороны он сможет заметить какие-то недостатки. При записи песни дома придется полагаться с большей степени на себя.

Обработка

Если звукозаписывающая студия берет всю техническую работу на себя, и музыканту нужно лишь хорошо спеть, то при записи песни дома придется изрядно потрудиться.

Когда готова аудиозапись песни и минусовка, их нужно свести воедино. Возможно, при «грязном» вокале песню придется дорабатывать с помощью компьютерных эффектов.

#Музыка Домашние уроки: как научиться петь самостоятельно

«Тут важно не оборудование, не программа, а руки. Умеешь ли ты записать, правильно обработать, привести в порядок, чтобы это звучало. Если знаний нет, как не пишись дома – результата не получишь», — уверен звукорежиссер.

Но если есть желание попытаться завершить работу самому, то среди самых простых и удобных программ специалисты советуют Cool Edit Pro,Sound Forge , Adobe Audition, Cockos Reaper. В этих приложениях можно осуществить и запись, и обработку встроенными инструментами и эффектами, и полное сведение в мультрековом режиме.

Для всех приложений, позволяющих производить обработку голоса, есть одно главное условие – накладывать эффекты вроде реверберации необходимо только после записи, а не применять их в реальном времени непосредственно в процессе записи.

Сколько стоит записать песню

При любом варианте записи песни, дома или в студии, придется потратить деньги. В первом случае на оборудование, если его нет. Например, самый простой микрофон обойдется примерно в 3 тысячи рублей, самая дешевая звуковая карта стоит от 1,5 тысячи.

Расценки в студиях звукозаписях очень индивидуальные. Если исполнитель планирует записать кавер на готовый минус, то такая работа будет недорогой — около 2-3 тысяч рублей. Если нужно создать аранжировку, прописать сложный минус для текста песни и хорошенько обработать, то сумма за такой трек будет измеряться в десятках тысяч.

Можно ли записать песню, не имея голос

По словам руководителя студии звукозаписи Ashime Records Ильи Федорова, исполнитель должен понимать, если он плохо поет, то сделать «конфетку» в любом случае не получится. Можно качественно обработать песню, но будут нюансы.

«Не будет так, что человек спел плохо и как будто у него обработки потом не слышно. Чем больше тюнинг, чем больше ноту двигать, тем больше будет слышен электронный голос», — поясняет Федоров.

Чтобы не тратить свое время впустую на создание плохой песни, лучше позаботиться о качестве исполнения до записи, например,позаниматься с педагогом по вокалу.

«Если все плачевно, то лучше не выбирать сложную песню. Лучше взять песню более речитативную, без высоких нот и протяжек», — советует Тищенко.