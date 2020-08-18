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Как научиться петь самостоятельно: ошибки и опасности

Автор:
Светлана Дрягилева, Sibnet.ru
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Невозможно научиться петь профессионально самостоятельно. Но поработать с голосом, освоить технику правильного дыхания, и получать удовольствие от собственного пения любимых треков можно без учителя. Преподаватели по вокалу рассказали, с чего начать самообучение.

Внимание! Голос — своеобразный инструмент, к которому нужен бережный подход. Любые упражнения по развитию голоса, доставляющие дискомфорт, неудобство или боль, стоит сразу прекратить.

С чего начать?

С постановки цели. То есть определить — как именно нужно научиться петь. Если мечтаете о большой сцене, то о самостоятельных уроках нужно сразу забыть. А если достаточно петь так, чтобы друзья перестали затыкать уши, то можно и дома с помощью, например, видеоуроков.

В любом качественном самоучителе должны быть обозначены три основы обучения: работа с дыханием, подготовка голоса и тренировка слуха. Эти составляющие можно проработать на видеоуроках самостоятельно, но очень аккуратно, прислушиваясь к ощущениям. 

Дыхание

Считается, что правильное дыхание при пении — брюшное, или дыхание диафрагмой, то есть животом. Выглядит так: при вдохе живот выпячивается, надувается, а грудь и плечи остаются неподвижными.

При пении вдох должен быть коротким и энергичным, а выдох – плавным. Вдыхать нужно бесшумно, только через нос, а выдыхать через рот, вместе со звуком. При всем этом дыхание должно оставаться максимально естественным.

Опасно! При активной работе с дыханием может закружиться голова или потемнеть в глазах. Это естественная реакция организма на большой приток кислорода. Тем не менее нужно быть аккуратным, при любом недомогании взять паузу или отложить занятие.

Голос

Нельзя сразу начинать петь любую композицию. Никакого результата это не принесет. Первоначально нужно размять артикуляционный аппарат — губы, язык, нёбо, гортань. Для этого подойдут разминки. 

Вот простые, но очень эффективные упражнения:

  • Улыбка-трубочка — вытянуть губы в трубочку, а затем максимально широко улыбнуться. Повторить упражнение несколько раз.
  • Цоканье — задействуются язык и верхнее нёбо. Язык прижимается к нёбу, а затем резко отскакивает со звуком «цок».
  • Счет с кулаком — закусить кулак зубами и сосчитать в таким положении от 1 до 50, а затем обратно от 50 до 1.
  • Скороговорки — лучше использовать разные скороговорки, на шипящие и звонкие. Отлично подойдут, например «Ехал грека через реку», «Шла Саша по шоссе», «От топота копыт» и другие.

После разминки речевого аппарата дикция должна стать лучше, звук более уверенным и громким. Но это еще не все. Петь что-то из любимого репертуара еще рано. Голос нужно настроить с помощью распевок.

Распевки призваны разогреть голосовые связки перед основной частью занятия, настроить слух и общее состояние на пение.

«Они (распевки) могут быть самыми разными, от пения гласного звука на одной ноте, до исполнения целой строчки текста на ступенях аккорда. Постепенно повышая или понижая звуковысотность, можно пробежаться по всему диапазону», — сказала преподаватель по вокалу Наталья Колеватова.

При этом необходимо следить за чистотой исполнения каждой ноты, сохраняя общий темп упражнения, обращать внимание на правильную артикуляцию и дикцию, а также на общую вокальную позицию.

Слух

«Мы, каждый из нас, слышим музыку не как хаотичный набор монотонных звуков, мы слышим высокие звуки и никогда их не спутаем с низкими. Поэтому наши уши с рождения способны слышать и определять звуковысотность», — сказала певица, вокальный тренер, автор вокальных марафонов Кристина Дурманова.

Конечно, самый надежный способ развить слух — найти преподавателя по сольфеджио. Он научит нотной грамоте, объяснит понятие лада, покажет, как строить интервалы и аккорды. По ощущениям, сольфеджио — музыкальная математика. Но благодаря ей отлично развивается слух.

Другой вариант — воспользоваться специальным мобильным приложением для тренировки абсолютного музыкального слуха. Такие каждодневные занятия тоже очень эффективны, считает Дурманова.

Подобные бесплатные мобильные приложения есть в App Story и Play Маркет. Например, Абсолютный Слух - Тренировка Слуха и Ритма.

Репертуар

Самая распространенная ошибка подавляющего большинства учеников — сразу хвататься за исполнение песен Уитни Хьюстон, Кристины Агилеры, Лары Фабиан, Полины Гагариной и других диапозонных исполнителей. Неподготовленный голос просто не справится с такой нагрузкой — как физически, так и эмоционально.

«Как результат, начинающие певцы просто кричат в попытке достать те самые высокие ноты или шипят, пытаясь озвучить самые низкие. Стоит остерегаться таких крайностей, внимательно относиться к выбору исполняемого произведения, даже если природные данные позволяют предполагать, что этот диапазон доступен ученику», — посоветовала Колеватова.

Также, по ее словам, бессмысленно брать песни со сложными гармониями, в быстрых темпах, со сложной мелодической линией, полагаясь, что потом в более простой песне будет проще по принципу — тяжело в учении, легко в бою. Здесь это не работает.

«Если мы говорим о тех людях, кто совсем никогда не пел и хочет научиться управлять своим голосом и дыханием, то часто вокальные педагоги могут посоветовать романсы, народные песни, колыбельные. Но могу сказать сразу, надо начинать учиться петь с того, что нравится», — заключила Кристина Дурманова. 

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