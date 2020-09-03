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Научиться петь: зачем нужен педагог по вокалу

Автор:
Светлана Дрягилева, Sibnet.ru
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Фото: © scartmyart
Можно ли научиться петь самостоятельно — вопрос спорный, но даже при наличии таланта и голоса от природы на первом этапе исполнителю нужен педагог по вокалу. Эксперты рассказали, почему эффективнее заниматься пением с учителем музыки, в чем его главная задача и как найти своего наставника.
Генри ван Дайк:
«Используйте талант, которым обладаете: в лесах было бы очень тихо, если бы пели только те птицы, у которых это получается лучше других»

В чем сила наставника?

Обучение пению — процесс тонкий, кропотливый и долговременный. Не важно, имеет ученик хороший голос от природы или нужно развивать его с нуля. В отличии от самостоятельного обучения пению, грамотный педагог по вокалу будет выступать вектором и помощником, предлагая на начальных стадиях самые нужные и важные знания.

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На первых занятиях вокальный репетитор акцентирует внимание на элементах постановки голоса, исполнительской манеры, раскрытия образа, применительно к конкретному ученику, исходя из его особенностей. 

«Для того чтобы петь, нам нужно уметь себя настраивать. Нам нужно знать, что настраивать и как настраивать. Обращаясь лично к педагогу, тебе гарантируют индивидуальный подход, потому что мы все разные, у нас у всех разные возможности», — говорит преподаватель новосибирской школы вокала и музыки Rock stars school Карина Петрова.

Живой педагог против самоучителя

«Голос — инструмент особый, ему необходимо внимательное ухо наставника. Начинать с нуля, руководствуясь видеоуроками, просто бессмысленно, примерно, как ставить правильное произношение иностранного языка по инструкции, ни разу его не слышав», — сравнивает варианты обучения педагог по вокалу Наташа Колеватова.

В отличии от самостоятельных занятий по видеоурокам, опытный учитель музыки уже на первом занятии в состоянии оценить не только наличие слуха, но и другие важные способности, например, определить чувство ритма, которое в свою очередь является врожденным и глобальной коррекции не поддаётся.

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Как найти своего педагога

Преподавателя по вокалу нужно в первую очередь выбирать по двум критериям: способен ли учитель пения развить голос, не разрушая его, и насколько успешна карьера его учеников. 

Совет по выбору учителя прост — найти преподавателя по вокалу в Сети или по рекомендациям, записаться к нему на пробный урок. Часто эта услуга бывает бесплатна. А дальше уже довериться своим ощущениям — комфортно ли заниматься с таким наставником.

Как быстро педагог по вокалу научит петь

На успех мероприятия влияют талант, мотивация и способность критически мыслить и относиться к себе. Обучение очень индивидуально, поэтому и результаты будут сильно разнится. У одних «голос прорежется» уже через три-четыре месяца, другими потребуется полгода-год.

«Были разные ученики, и те, которые способны схватывать на лету, и те, которым нужно из урока в урок напоминать об одном и том же. С течением времени, конечно, у всех появляются «полезные привычки» в пении, но сроки у всех разные. Ощутимая разница при должном отношении ученика появляется не ранее, чем через полгода-год регулярных занятий», — говорит Колеватова.

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