Дима Билан показал первые шаги своей карьеры. ВИДЕО

Певец Дима Билан поделился с подписчиками раритетным видео, где он, будучи еще неизвестным, выступает на сцене.

На видео Билан исполняет песню на стихотворение Николая Некрасова «Горы». По словам Билана, на момент записи ему было 15-16 лет, тогда его карьера только начиналась.

Подписчики и коллеги артиста отметили в комментариях талант и мощь голоса юного исполнителя.

«Голосишь не по-детски! Слышу, пробивается нынешний тембр», — написала финалиста шоу «Голос», певица Маргарита Позоян. Другие пользователи Сети поблагодарили Билана за архивное видео.