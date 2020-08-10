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Дима Билан показал первые шаги своей карьеры. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Певец Дима Билан поделился с подписчиками раритетным видео, где он, будучи еще неизвестным, выступает на сцене.

На видео Билан исполняет песню на стихотворение Николая Некрасова «Горы». По словам Билана, на момент записи ему было 15-16 лет, тогда его карьера только начиналась.

Подписчики и коллеги артиста отметили в комментариях талант и мощь голоса юного исполнителя.

«Голосишь не по-детски! Слышу, пробивается нынешний тембр», — написала финалиста шоу «Голос», певица Маргарита Позоян. Другие пользователи Сети поблагодарили Билана за архивное видео.

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