НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пашаев прокомментировал «музыкальный привет» Ефремову

Источник:
«Комсомольская правда»
140 0
Фото: © Sibnet.ru

Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев прокомментировал распространившееся в Сети скандальное видео со своего отдыха.

В интернете на днях появился ролик, где Пашаев голый по пояс веселится и танцует со своей супругой под «Мурку». Запись называется «Семья Пашаевых с теплым приветом из солнечных Мытищ. Передает музыкальный привет Михаилу Ефремову».

Защитник уточнил, что ролик был снят в 2017 году, он никак не связан с приговором по делу Ефремова. При этом пользователи соцсетей успели раскритиковать Пашаева за его поведение на видео.

Ранее стало известно, что Минюст России намерен внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского, которые участвовали в деле актера Михаила Ефремова.

Тема: ДТП с актером Михаилом Ефремовым
Сокамерников Ефремова порадовало поведение артиста
Ефремов обвинил своего адвоката в «подставе»
Защита обжалует приговор Ефремову
Ефремову вынесли суровый приговор
смотреть все
ЧП #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Лавров пригрозил ответом на санкции из-за Навального
•
США испугались «опасного сближения» России и Китая
•
Глава «Справедливой России» отказался от прививки «Спутник V»
•
Пашаев прокомментировал «музыкальный привет» Ефремову
Подробности
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
Как это работает
•
Горячие, холодные и быстрые: как засолить огурцы в банке и пакете
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
Сибирь 12.09.2020 09:37
Центральные улицы Новосибирска перекроют из-за полумарафона
Сибирь 12.09.2020 06:56
Особый картофель вырастят новосибирцы для чипсов Lay’s
Сибирь 11.09.2020 16:20
Полицейский сбила ребенка в Горно-Алтайске
Сибирь 11.09.2020 15:53
Самое популярное
Медики перечислили опасные сопутствующие болезни при COVID-19
4787
Вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию
3449
Затонувший 14 лет назад самолет нашли в Телецком
3324
Роспотребнадзор перечислил самые опасные для детей продукты
2750
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лавров пригрозил ответом на санкции из-за Навального
•
США испугались «опасного сближения» России и Китая
•
Глава «Справедливой России» отказался от прививки «Спутник V»
•
Пашаев прокомментировал «музыкальный привет» Ефремову
Подробности
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

cre

ЦитатаОбщественный транспорт в стране может стать бесплатным к 2035 годуК 2035 году он может вообще исчезнуть....

Nik3316

переведи туда столицу и финансовые потоки и кадры сами туда хлынут рекой, а делать центр по плотности...

лачинов

Опять батька будет копеечку отжимать. Бонус за стойкое противостояние поползновениям западной демократии....

WSG0600-164-164

Так вроде её в России нет, разве нищенский МРОТ, как в Африке, без поправки на холодные зимы и одежду,...

Alhazred

Маша Певчих - та самая девушка из Лондона, которая ездила в Томск с Навальным, а затем быстренько сбежала,...