Пашаев прокомментировал «музыкальный привет» Ефремову

Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев прокомментировал распространившееся в Сети скандальное видео со своего отдыха.

В интернете на днях появился ролик, где Пашаев голый по пояс веселится и танцует со своей супругой под «Мурку». Запись называется «Семья Пашаевых с теплым приветом из солнечных Мытищ. Передает музыкальный привет Михаилу Ефремову».

Защитник уточнил, что ролик был снят в 2017 году, он никак не связан с приговором по делу Ефремова. При этом пользователи соцсетей успели раскритиковать Пашаева за его поведение на видео.

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Ранее стало известно, что Минюст России намерен внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского, которые участвовали в деле актера Михаила Ефремова.