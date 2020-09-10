Причину гибели рыбы в реке Туле выяснили в Новосибирске

Мэрия Новосибирска сообщила о причине загрязнения, из-за которого погибла рыба в реке Туле в Кировском районе города.

Этим летом в реке Туле неоднократно фиксировались загрязнения. Власти взяли пробы вод на выпуске ливневого коллектора №39, а также из контрольных колодцев абонентов МУП «УЗСПТС», сливающих сточные воды в этот коллектор. Выяснилось, что практически ежедневно в реку сливалась грязная вода через выпуск коллектора по улице Эстонской.

«Результаты исследований показали в сточных водах выпуска многократные превышения над рыбохозяйственными нормативами концентраций таких загрязняющих веществ, как: алюминий, медь, марганец, железо, нефтепродукты, нитриты, БПК5, ХПК, аммоний-ион, взвешенные вещества», – сказано в сообщении мэрии.

У абонентов МУП «УЗСПТС» таких превышений не зафиксировано, исходя из этого специалисты сделали вывод о залповом характере сбросов. Сотрудники МУП зафиксировали факты неоднократного слива загрязнённых вод в смотровой колодец ливневого коллектора № 39.

«Слив производится практически ежедневно ассенизационными машинами, принадлежащими неустановленным лицам. Зафиксирована прямая связь между отмеченными фактами несанкционированного слива в колодец — и неоднократными случаями сброса в реку Тула через выпуск коллектора № 39 сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ, многократно превышающими рыбохозяйственные нормативы», – цитирует специалистов предприятия пресс-центр мэрии.

Мэрия намерена обратиться в полицию и прокуратуру, чтобы выяснить, кто именно загрязнил реку. МУП примет свои меры: заменит люки колодцев на люки с запирающими устройствами, будет проводить видеонаблюдение в онлайн-режиме, а также выезжать на проверки.