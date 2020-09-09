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Котенок снежного барса пропал в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © WWF

Котенок снежного барса по кличке Гагарин, родившийся в горах Восточного Саяна в 2018 году, пропал в неизвестном направлении, сообщает Алтае-Саянское отделение Всемирного фонда дикой природы России.

«К сожалению, в этом году камеры не зафиксировали котенка Гагарина. Мы не знаем его судьбу. Впервые фотоловушки «поймали» барсенка в 2018 году в День космонавтики, так барсенок получил имя. Маму Гагарина — самку снежного барса по имени Кучерявая — с августа прошлого года камеры фиксируют одну без котенка», — говорит координатор мониторинга ирбиса на хребте Восточный Саян Сергей Малых.

Ученые предполагают, что котенок, возможно, умер от истощения или болезни. В этих местах очень мало сибирских горных козлов — основной пищи ирбиса в России.

«За год пальцам можно пересчитать случаи, когда камеры фиксируют козлов — столько же отмечаются и скрытные ирбисы. Такую печальную картина сотрудники «Азии-Ирбис» видят во многих местах хребта Восточный Саян. Причина сокращения численности козерога много, а одна из главных — браконьерство», — добавил он.

Ученые отмечают, что сохранению сибирского горного козла в Восточном Саяне важно уделить особое внимание. Не будет козерога — уйдут на другие территории и снежные барсы, или хищники начнут нападать на домашний скот.






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