Выборы новых депутатов: ждать ли сюрпризов в Новосибирске?

Новосибирские выборы депутатов привлекли внимание всей страны. В регионе сформировалась редкая двухпартийная система власти — «Единая Россия» и КПРФ. При этом оппозиционные кандидаты объединились в «Коалицию Новосибирск 2020», что нетипично для других областей.

11 и 12 сентября 2020 года — дни досрочных выборов, 13 сентября — единый основной день голосования в Законодательное собрание и Горсовет Новосибирска. Фактически избиратели могут прийти на участки в любой из трех дней.

Новосибирцы выберут в Горсовет 50 депутатов. На эти места претендуют 256 кандидатов от «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Родины», «Коммунистической партии коммунисты России», «Новых людей», «За правду», «Зеленых», «Яблока» и «Гражданской платформы».

В Заксобрании Новосибирской области 76 вакантных мест, из них 38 по одномандатным округам, которые хотят занять 170 кандидата. По количеству кандидатов по одномандатным округам лидируют «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия».

Еще столько же областных парламентариев выберут по партийным спискам. Избирком зарегистрировал областные списки кандидатов десяти партий. Самые длинные списки у «Единой России», КПРФ и «Родины».

В чем особенность новосибирских выборов?

Из региональных кампаний наибольшее внимание политологов привлекает новосибирская. В связи с тем, что в регионе сложилась специфическая двухпартийная система: областью руководит «единоросс» Андрей Травников, а областным центром – коммунист Анатолий Локоть, между ЕР и КПРФ еще несколько лет назад был заключена договоренность о совместных действиях.

«По всей видимости как в Законодательном собрании Новосибирской области, так и в Совете депутатов Новосибирска, уменьшится количество не только «единороссов», но и коммунистов. Обе партии могут потерять до пяти областных мандатов и до трех городских», — считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

В настоящее время ЕР имеет в областном парламенте фракцию из 49 депутатов, а КПРФ – из 17. В Совете депутатов сейчас заседают 33 «единоросса» и 12 коммунистов.

Зато, по его мнению, увеличится число «жириновцев», «родинцев», самовыдвиженцев. В Заксобрании может появиться «списочник» от либеральной партии «Новые люди», которая просто заполонила город баннерами.

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Другой эксперт, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, считает, что результат предстоящих выборов слабо прогнозируемый, все будут решать персоналии и отдельные одномандатные округа.

«Может быть разношерстное одеяло побед конкретных людей и их будут проецировать на партийные бренды», — сказал Гращенков.

Эксперты сошлись во мнении, что, хотя оппозиция в Новосибирске поступила нетипично и объединилась в коалицию, победить ей будет сложно, так как по отдельности многих кандидатов никто не знает.

Явка 13 сентября будет низкой?

«Избирательная кампания была очень вялая. И тяжеловесы, которые заседают в Заксобрании и Горсовете, и новые участники, не очень активно себя вели. Да и сам избиратель от этой компании ничего не ожидает», — отметил декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления филиала РАНХИГС Сергей Козлов.

По его наблюдениям, за последние десять лет прослеживается затухание интереса избирателей к выборам. Если на выборы мэра при Владимире Городецком приходило 50% людей, то на последних выборах, где выбрали Анатолия Локтя, пришло чуть больше 20% новосибирцев.

Хотя выборы местных депутатов определяют уровень комфортности жизни на территории, к ним намного меньше интереса, чем к выборам президента страны.

«На выборы ходят представители старших возрастных групп, для которых это является ритуалом. Они ходят на них всегда. А люди молодые и зрелые свое будущее не связывают с этими депутатами. Если явка будет выше 20%, я сильно удивлюсь», — отметил Козлов.

Он добавил, что люди в тяжелое время заняты выживанием, и не верят в помощь депутатов. А пожилые избиратели будут голосовать за тех, кого знают, и чаще всего это действующие депутаты. Поэтому, полагает эксперт, кандидаты от новых партий и самовыдвиженцы будут иметь очень небольшие шансы на победу.