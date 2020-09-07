Туманы и дожди придут в Восточную Сибирь

Дождливая осенняя погода с утренними туманами ждет жителей Иркутской области, Забайкалья и Бурятии на предстоящей неделе, сообщили региональные гидрометцентры.

По Забайкальскому краю во вторник переменная облачность, без осадков. Ветер западный с порывами до семи метров в секунду. Температура ночью +4… +9, днем +20… +25 градусов. В среду и четверг ожидаются дожди, а утром туманы. Температура ночью +7… +12, днем +18… +23 градуса.

В Бурятии кратковременные дожди, местами возможны грозы. Утром туманы. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +8… +13, местами 0… +5 градусов. Днем +16… +21, местами до +26 градусов.

В Иркутской области кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер переменный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +6… +10, местами 0… +4 градуса. Днем +19… +24, при облачной погоде +12… +17 градусов.