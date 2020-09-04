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Первый мокрый снег выпадет в Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Дожди и ливни ожидаются в большинстве районов Иркутской области, Бурятии и Забайкалья на выходных. В горах выпадет мокрый снег, сообщили региональные гидрометцентры.

По Забайкальскому краю в субботу и воскресенье небольшие и умеренные дожди. Утром при прояснении туман. Ветер северо-восточный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью +7… +12, местами +1… +6 градусов. Днем 18… +23, при осадках +13… +18 градусов.

В Бурятии кратковременные дожди. Температура ночью +6… +11, по юго-западу и северо-востоку до +1 градуса, днем до +26. В воскресенье ожидается усиление ветра до 17 метров секунду, ливни, грозы в горах Восточного Саяна мокрый снег. Температура ночью +8… +13, днем +14… +19 градусов.

В Иркутской области дожди, местами ливни. Ветер переменный с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью +9… +14, при прояснении 0… +5 градусов. Днем +18… +23, при малооблачной погоде +24… +29, местами до +22 градусов.

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