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Сибирячка погасила ипотеку с помощью воображаемого ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительница Алтайского края получила материнский капитал на ребёнка, которого якобы родила, и направила эти деньги на погашение ипотечного кредита, сообщила прокуратура Новосибирской области.

Жительница Алтая обманным путём получила свидетельство о рождении ребёнка и предоставила его в управление пенсионного фонда Калининском районе Новосибирска с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал.

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«На основании представленных женщиной ложных сведений о рождении второго ребёнка и о постоянном проживании в городе Новосибирске ей был выдан государственный сертификат с правом получения денежных средств в сумме 453 тысячи рублей, которые по её заявлению перечислены в счет погашения ипотечного займа», – сказано в сообщении прокуратуры.

Суд признал сибирячку виновной по статье «Мошенничество при получении выплат» и назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, с неё взыскали похищенные деньги.

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