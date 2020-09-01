Сибирячка погасила ипотеку с помощью воображаемого ребенка

Жительница Алтайского края получила материнский капитал на ребёнка, которого якобы родила, и направила эти деньги на погашение ипотечного кредита, сообщила прокуратура Новосибирской области.

Жительница Алтая обманным путём получила свидетельство о рождении ребёнка и предоставила его в управление пенсионного фонда Калининском районе Новосибирска с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал.

«На основании представленных женщиной ложных сведений о рождении второго ребёнка и о постоянном проживании в городе Новосибирске ей был выдан государственный сертификат с правом получения денежных средств в сумме 453 тысячи рублей, которые по её заявлению перечислены в счет погашения ипотечного займа», – сказано в сообщении прокуратуры.

Суд признал сибирячку виновной по статье «Мошенничество при получении выплат» и назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, с неё взыскали похищенные деньги.