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Мяуканье птицы записали на видео в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Элинор Пейт

Специалисты сняли на видео, как хищные птицы — канюки поют так жалобно, словно мяукают , сообщает пресс-служба «Шушенского бора».

В Перовском лесничестве в ясные, солнечные дни над лугами звучат песни канюков обыкновенных  – хищных птиц из отряда Ястребообразных. Их название чаще всего связывается с характерным жалобным криком: канючить — клянчить, донимать просьбами.


Семантически близкое название, отражающее жалобный крик, имеет птица и в ряде других языков, так, в германских языках она называется buzzard от старонемецкого Bus-aro, что значит «мяукающий орел». Сотрудники парка, наблюдающие за птицами, записали эту мяукающую песню на видео.

Канюки обыкновенные довольно распространены в равнинной, но весьма редки в горной части парка. В Перовском лесничестве они гнездятся в сосновых и смешанных лесах, по опушкам, а также на болотах и лугах. В Горном – в высокогорных темнохвойных насаждениях и смешанных долинных лесах. Основу их рациона составляют мышевидные грызуны, однако, при их низкой численности замещающим кормом могут служить лягушки, змеи и ящерицы.

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Disobedient

Лицемеры кто бы говорил. В Белоруссии в спину ни кого не расстреливали как в сша.

Удавиков

Про жёлтые жилеты во Франции ни слова, демократия - мать её за ногу.

Alhazred

Ты думаешь, что нефть закупали только при Трампе? Ты еще более наивен чем Максимка)))

Alhazred

Ну вот тут два видео... разгон протестующих в США и в Минске... Ребята в Минске жестко конечно действуют,...

liverpool73

Может быть небезопасно, но как раз таки профессионально. Чтоб американские летчики обделались.