Мяуканье птицы записали на видео в Красноярском крае

Специалисты сняли на видео, как хищные птицы — канюки поют так жалобно, словно мяукают , сообщает пресс-служба «Шушенского бора».

В Перовском лесничестве в ясные, солнечные дни над лугами звучат песни канюков обыкновенных – хищных птиц из отряда Ястребообразных. Их название чаще всего связывается с характерным жалобным криком: канючить — клянчить, донимать просьбами.

Семантически близкое название, отражающее жалобный крик, имеет птица и в ряде других языков, так, в германских языках она называется buzzard от старонемецкого Bus-aro, что значит «мяукающий орел». Сотрудники парка, наблюдающие за птицами, записали эту мяукающую песню на видео.

Канюки обыкновенные довольно распространены в равнинной, но весьма редки в горной части парка. В Перовском лесничестве они гнездятся в сосновых и смешанных лесах, по опушкам, а также на болотах и лугах. В Горном – в высокогорных темнохвойных насаждениях и смешанных долинных лесах. Основу их рациона составляют мышевидные грызуны, однако, при их низкой численности замещающим кормом могут служить лягушки, змеи и ящерицы.