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Завораживающую грозу на Телецком озере показали на фото

Источник:
Sibnet.ru
262 0
Фото: © https://www.facebook.com/profile.php?id=100022153297087

Завораживающие кадры грозы на знаменитом Телецком озере в Республике Алтай вызвали восхищение пользователей социальных сетей.

Снимки опубликовал госинспектор Алтайского заповедника Сергей Усик, который живет на уединенном кордоне Кокши и не только охраняет природу от браконьеров, но и увлекается фотографией.

«Ездили с Надей к друзьям в заповедный посёлок Яйлю. Когда до причала осталось километров пять, налетела сильная низовка с грозой. Катера, что побольше, шли на волну спокойно, но нам на своей лодчонке пришлось отстаиваться и пережидать за мысом Куан пока не прошёл первый порыв и волну не придавило дождём. Зато какой кадр получился», – написал он.

Фото: © https://www.facebook.com/profile.php?id=100022153297087

Кроме того, он опубликовал снимок звездного неба с грозовыми всполохами у горизонта и поделился воспоминанием прошлого года, когда ему также удалось сделать красочное фото грозы. Прошлое лето Усик назвал рекордным по грозам.

Фото: © https://www.facebook.com/profile.php?id=100022153297087

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