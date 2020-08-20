Завораживающую грозу на Телецком озере показали на фото

Завораживающие кадры грозы на знаменитом Телецком озере в Республике Алтай вызвали восхищение пользователей социальных сетей.

Снимки опубликовал госинспектор Алтайского заповедника Сергей Усик, который живет на уединенном кордоне Кокши и не только охраняет природу от браконьеров, но и увлекается фотографией.

«Ездили с Надей к друзьям в заповедный посёлок Яйлю. Когда до причала осталось километров пять, налетела сильная низовка с грозой. Катера, что побольше, шли на волну спокойно, но нам на своей лодчонке пришлось отстаиваться и пережидать за мысом Куан пока не прошёл первый порыв и волну не придавило дождём. Зато какой кадр получился», – написал он.

Кроме того, он опубликовал снимок звездного неба с грозовыми всполохами у горизонта и поделился воспоминанием прошлого года, когда ему также удалось сделать красочное фото грозы. Прошлое лето Усик назвал рекордным по грозам.