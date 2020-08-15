Поза пилота самолета рассорила пользователей Сети

Пользователи социальной сети Instagram обратили внимание на видео с необычной позой пилота, управляющего самолетом. Ролик вызвал продолжительные споры между комментаторами.

На снятых из салона легкомоторного самолета кадрах запечатлен мужчина, сидящий за штурвалом самолета. Через открытую дверь кабины видно, что летчик управляет самолетом босиком, закинув одну ступню на другую.

Автор видео шутливо подписал ролик: «Хьюстон, у нас проблема». Некоторые комментаторы его поддержали, отметив, что управление самолетом в таком виде действительно наводит на тревожные мысли.

Однако другие пользователи посчитали, что ничего постыдного или опасного в поведении пилота нет. Один из комментаторов отметил, что многие пилоты летают босиком. Другой указал, что летчик может находиться в кабине хоть голым, главное, чтобы он довез пассажиров.

В ходе дискуссии выяснилось, что на видео запечатлен салон датской региональной авиакомпании, выполняющей рейсы на гидросамолетах. Знатоки объяснили, что нередко в таких самолетах из-за высокой влажности действительно невозможно сидеть в обуви.