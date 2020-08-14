Пентагон создаст группу для исследования НЛО

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщают американские СМИ.

Курировать проект будет первый заместитель министра обороны Дэвид Норквист. На более ранних этапах НЛО занимался отдел специальных расследований ВВС США, приводит ТАСС сообщение CNN.

В июне президент США Дональд Трамп пообещал подумать над вопросом снятия грифа секретности с материалов о неопознанных летающих объектах и так называемом розуэлльском инциденте, который произошел 4 июля 1947 года.

На ранчо близ Розуэлла (штат Нью-Мексико) разбился воздушный шар, использовавшийся для регистрации звуковых волн от советских ядерных испытаний в рамках секретного проекта ВВС США "Могул". Военные скрыли происхождение обломков, что породило множество конспирологических теорий, широко растиражированных местными, а затем и национальными СМИ, о внеземном происхождении разбившегося неопознанного объекта.

В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, где, как отмечалось в сообщении для прессы, запечатлены «воздушные явления», которые были охарактеризованы как неопознанные. Речь идет о кадрах, снятых экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 года и январе 2015 года.

В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об «аномальных аэрокосмических угрозах». В 2007-2012 годы на нее было выделено 22 миллиона долларов. На первых порах программа находилась в ведении Разведывательного управления Министерства обороны США.