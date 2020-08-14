НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон создаст группу для исследования НЛО

Источник:
ТАСС
91 0
Фото: © United States Navy

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщают американские СМИ.

Курировать проект будет первый заместитель министра обороны Дэвид Норквист. На более ранних этапах НЛО занимался отдел специальных расследований ВВС США, приводит ТАСС сообщение CNN.

В июне президент США Дональд Трамп пообещал подумать над вопросом снятия грифа секретности с материалов о неопознанных летающих объектах и так называемом розуэлльском инциденте, который произошел 4 июля 1947 года.

На ранчо близ Розуэлла (штат Нью-Мексико) разбился воздушный шар, использовавшийся для регистрации звуковых волн от советских ядерных испытаний в рамках секретного проекта ВВС США "Могул". Военные скрыли происхождение обломков, что породило множество конспирологических теорий, широко растиражированных местными, а затем и национальными СМИ, о внеземном происхождении разбившегося неопознанного объекта.

В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, где, как отмечалось в сообщении для прессы, запечатлены «воздушные явления», которые были охарактеризованы как неопознанные. Речь идет о кадрах, снятых экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 года и январе 2015 года.

В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об «аномальных аэрокосмических угрозах». В 2007-2012 годы на нее было выделено 22 миллиона долларов. На первых порах программа находилась в ведении Разведывательного управления Министерства обороны США.

Еще по теме
Российские вертолетоносцы вооружат палубными ударными дронами
Действия военных роботов-саперов показали на видео
Военные испытали применение водяной завесы на «Усольехимпроме»
Российская армия получит многоцелевые ударные дроны
смотреть все
Оборона #Армия #Мистика
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко заявил, что жив и бежать не собирается
•
ВОЗ озвучила колоссальные цифры потерь экономики от COVID-19
•
Пентагон создаст группу для исследования НЛО
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Водители закидали двор инспектора ГИБДД похоронными венками
Сибирь 14.08.2020 16:25
Редкие ржаво-рыжие кошки впервые родились в новосибирском зоопарке
Сибирь 14.08.2020 15:32
Третье яйцо динозавра нашли в Кузбассе
Сибирь 14.08.2020 14:56
Пьяная пенсионерка поехала за добавкой и попала в ДТП
Сибирь 14.08.2020 14:44
Самое популярное
Поклонники назвали самый нелепый момент «Звездных войн»
4900
Вице-премьер в Горном Алтае уволился после скандального Дня ВДВ
4033
Неизвестные в Бурятии подвинули бюст Валентины Терешковой
3945
Росстат сообщил настоящее число погибших от COVID-19 в Сибири
3608
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко заявил, что жив и бежать не собирается
•
ВОЗ озвучила колоссальные цифры потерь экономики от COVID-19
•
Пентагон создаст группу для исследования НЛО
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

kobra_72

Скоро у них сперматозоиды владеть недвижимостью будут.

jeryakob

сверху пахан прикрывает ,поэтому и куражатся

corrector

О, "великая" америка всегда готова помочь угнетаемым народам , сделав его жизнь еще хуже, организовать...

Disobedient

Ваши расценки? Всегда подозревал что у вас не от души исходит, а какой то мелочевкой мотивация вызвана....

nicollaich

Нефтедоллары 2000-х, где вы????По 160 долларей за баррель.......
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter