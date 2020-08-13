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Сокол пообедал пойманной мышью перед видеокамерой

Источник:
Sibnet.ru
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Уникальные кадры из жизни пустельги — птицы семейства соколиных — попали на видео с камеры наблюдения. Хищник поймал мышь и пообедал прямо перед объективом, сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».

В Лысьвенском районе Прикамья камера системы мониторинга лесных пожаров, установленная на высоте 70 метров, зафиксировала уникальные кадры. В поле зрения камеры и попала самая зоркая птица из отряда соколообразных.

«Острота зрения обыкновенной пустельги выше человеческой в 2,5 раза. Человек с таким глазомером мог бы прочитать всю таблицу для проверки зрения с расстояния 90 метров», — рассказала волонтер общества «Помощь диким птицам» Марина Дегтянникова.

Пустельга прилетела с охоты с крупной мышью и начала обедать прямо перед камерой. Это не единственная птица, которая в этом году наблюдала за лесными пожарами в Пермском крае вместе с камерами лесопожарного центра на вышках Ростелекома. В августе в поле зрения лысьвенского видеонаблюдения также попал коршун, размах крыльев которого достигает полутора метров.

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