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Космонавт опубликовал фото Новосибирска с МКС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ivan_mks63

Космонавт Иван Вагнер опубликовал в соцсетях фото Новосибирска, снятые с МКС, которая пролетала мимо.

«На снимке запечатлен Новосибирск и, в частности, микрорайон ОбьГЭС, расположенный в левобережной части Советского района», — написал Вагнер.

Фото: © vk.com/ivan_mks63

«МКС летает на высоте 420 километров, но точно над Новосибирском она никогда не пролетает. Эти фотографии были сделаны с расстояния примерно 700 километров», — написал в комментариях руководитель кружка аэрокосмического моделирования Иван Малюгин.

Иван Вагнер — российский космонавт-испытатель. До поступления в отряд космонавтов работал инженером РКК «Энергия», помощником руководителя полетами российского сегмента МКС.

Фото: © vk.com/ivan_mks63

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