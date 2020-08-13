Космонавт опубликовал фото Новосибирска с МКС

Космонавт Иван Вагнер опубликовал в соцсетях фото Новосибирска, снятые с МКС, которая пролетала мимо.

«На снимке запечатлен Новосибирск и, в частности, микрорайон ОбьГЭС, расположенный в левобережной части Советского района», — написал Вагнер.

«МКС летает на высоте 420 километров, но точно над Новосибирском она никогда не пролетает. Эти фотографии были сделаны с расстояния примерно 700 километров», — написал в комментариях руководитель кружка аэрокосмического моделирования Иван Малюгин.

Иван Вагнер — российский космонавт-испытатель. До поступления в отряд космонавтов работал инженером РКК «Энергия», помощником руководителя полетами российского сегмента МКС.