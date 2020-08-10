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Антонио Бандерас заболел COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/antoniobanderasoficial

Известный актер Антонио Бандерас заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, об этом кинозвезда сообщила на своей странице в Instagram.

«Сегодня, 10 августа, я вынужден отмечать свое 60-летие на карантине, после сдачи позитивного теста на COVID-19», — написал Бандерас, заверив при этом, что несмотря на болезнь, чувствует себя неплохо и надеется вскоре выздороветь.

«Я воспользуюсь этой изоляцией, для того чтобы почитать, что-нибудь написать, отдохнуть и продолжить строить планы, чтобы сделать более осмысленным мое шестидесятилетие, к которому я подошел полным энтузиазма», — добавил он.

COVID-19 ранее уже переболели мировые звезды кино — в частности, Мел Гибсон, Том Хэнкс, Идрис Эльба и ряд других.

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cre

ЦитатаМаксимальную пенсию хотели бы получать студенты (62 тысяча рублей)Через 45 лет они получат такую...

Drronum

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