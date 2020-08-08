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Никита Ефремов прорекламировал отдых в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © efremovefremov, www.instagram.com
Российский актер Никита Ефермов, сын скандально известного Михаила Ефремова, вместе с подругой почти месяц провел в Горном Алтае и рассказал об отдыхе в труднодоступных местах.

На своей странице в Instagram он рассказал, чтобы попасть в самые красивые места Горного Алтая, «нужно преодолеть страх, грязь и дискомфорт. Но за эти страдания в конце пути... ждет настоящая жемчужина».

Актер подробно описал сложную дорогу к Мультинским озерам, сам путь напомнил ему школьный турслёт – «едешь, прыгаешь по кочкам, смеешься как мальчишка, за окном реки и горы». А наверху добавил Ефремов, ждет главная красота.

Мультинские озера находятся на северном склоне Катунского хребта в Республике Алтай и представляют собой каскад из более чем десяти озер. Они различаются глубиной, размерами и цветом воды: от прозрачного до зеленовато-молочного и бирюзового. Некоторые из озёр являются геологическими памятниками природы федерального значения. Несколько озер находятся на территории Катунского заповедника. Эти места популярны среди туристов, но к ним очень сложно добраться.

Компания, с которой отдыхал актер, жила в доме, состоящем из одной комнаты, и отдых, рассказывает он, действительно напомнил пионер-лагерь: «Костёр, песни, алтайские легенды от гида Саши. Засыпаешь – все хихикают, ночью тянет измазать кого-нибудь пастой, утром зубки почистили и к озеру на зарядку».

«Такие места не описать словами. Такие места даже фотографировать неловко. В таких местах просто стоишь и пытаешься съесть взглядом все вокруг, надышаться, отпечатать поглубже в память. Будто на несколько минут разрешили посмотреть как там, в раю», – добавил Еферемов.

Судя по его странице, вместе с Марией Иваковой они прилетели в Горный Алтай 6 июля и объездили все самые знаковые места. Несколько дней провели на Телецком озере и заказали вертолетную экскурсию, побывали на труднодоступном водопаде Учар, обследовали долину реки Чулышман, где увидели знаменитые каменные грибы, преодолели перевал Кату-Ярык, побывали на месте слияния Чуи и Катуни.

Пара, как следует из записи в Instagram Иваковой, вернулась в Москву 29 июля, однако актер продолжает выкладывать фотографии с рассказами об отдыхе в Горном Алтае. Один из комментаторов указал актеру, что из-за закрытых границ российским звездам приходится путешествовать по России. Ефермов ответил, что на Алтае он проводил отпуск и в прошлом году, когда никаких ограничений не было.

Скандальное ДТП

Отец Никиты Ефремова – Михаил Ефремов, вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки.

Водитель грузовика Сергей Захаров получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице. По версии следствия, актер был пьян, а также находился под действием наркотиков. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии. 

Вскоре после случившегося Никита Ефремов выразил соболезнования семье Сергея Захарова и высказал надежду, что его отец примет последствия случившегося достойно. Рассмотрение дела по существу началось несколько дней назад.

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