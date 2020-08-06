НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Русский язык проверят на вульгарность

Источник:
ТАСС
213 6
Фото: © Sibnet.ru

Правительственную комиссию по русскому языку создадут в России по поручению президента Владимира Путина, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Комиссия займется экспертизой правил орфографии и пунктуации, а также определит требования для словарей, справочников и грамматик. Она также разработает концепцию государственной языковой политики.

«Наша задача — сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире. Для этого необходимо сформировать целостную языковую политику. Решением этого вопроса и станет заниматься правительственная комиссия»,— сказал Мишустин.

Создать комиссию президент Владимир Путин поручил по итогам заседания Совета по русскому языку в начале марта. Путин указал, что совершенствование норм русского языка не должно приводить к вульгарному упрощению пунктуации и орфографии.

Глава государства также поручил подготовить законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка чиновниками, руководителями и гражданами страны.

Еще по теме
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
Медведев осудил жестокое убийство медведя на Байкале
КПРФ захотела приравнять фальсификации на выборах к госизмене
Расходы на Госдуму и Совфед уменьшат
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
•
Спецслужбы начали поиск россиянина после взрыва в Бейруте
•
Русский язык проверят на вульгарность
•
Обнаружен самый первый признак тяжелого течения COVID-19
Подробности
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Стартовала игра «Найди монтаж»
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
Как это работает
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Призы для самых внимательных!
•
Как засолить грибы, чтобы не умереть
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава кузбасского города заразился коронавирусом
Сибирь 06.08.2020 18:15
Кузбасс «захлебнется» при госпитализации более 100 больных COVID-19
Сибирь 06.08.2020 16:25
Росгвардия взяла под охрану территорию «Усольехимпрома»
Сибирь 06.08.2020 16:05
Военные врачи вернулись в Новосибирск после борьбы с COVID-19 в Сирии
Сибирь 06.08.2020 15:49
Самое популярное
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
7130
Названа шокирующая причина смерти семьи на турбазе Алтая
4066
За смерть семьи на Алтае ответит директор турбазы
3889
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о самодурстве Шнурова
3864
Обсуждение (6)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
•
Спецслужбы начали поиск россиянина после взрыва в Бейруте
•
Русский язык проверят на вульгарность
•
Обнаружен самый первый признак тяжелого течения COVID-19
Подробности
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Стартовала игра «Найди монтаж»
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Бревно в глазу

а где цитата: "Мозги им надо поменять, а не Конституцию"?

cre

И где список заведённых уголовных дел?

Иркут 69

У волшебника Сулеймана всё по честному, без обмана.... 😇

pilot995

Путин чиновников "сокращает" 20 лет, а они всё плодятся как кролики.

Dima73

- пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет- пока я президент,конституцию менять не будут
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter