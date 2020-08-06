Русский язык проверят на вульгарность

Правительственную комиссию по русскому языку создадут в России по поручению президента Владимира Путина, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Комиссия займется экспертизой правил орфографии и пунктуации, а также определит требования для словарей, справочников и грамматик. Она также разработает концепцию государственной языковой политики.

«Наша задача — сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире. Для этого необходимо сформировать целостную языковую политику. Решением этого вопроса и станет заниматься правительственная комиссия»,— сказал Мишустин.

Создать комиссию президент Владимир Путин поручил по итогам заседания Совета по русскому языку в начале марта. Путин указал, что совершенствование норм русского языка не должно приводить к вульгарному упрощению пунктуации и орфографии.

Глава государства также поручил подготовить законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка чиновниками, руководителями и гражданами страны.