Курган в Хакасии экстренно раскопали из-за стройки дороги

Специалисты начали археологические раскопки кургана в районе станции «Казановская», чтобы успеть изучить место, пока здесь не построят второй путь железнодорожной дороги от Междуреченска до Тайшета.

По словам археологов, уникальность данного кургана в том, что в достаточно короткий промежуток времени исследуется целая серия разнохарактерных объектов. Здесь и поселения, и святилища, и грунтовые и курганные могильники.

«Он может позднее или раньше, тех, которые были исследованы подобные. Любой исследуемый объект внесет свой вклад в копилку наших знаний о прошлом, — приводит цитату научного сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Антона Выборнова ГТРК «Хакасия».

Захоронению относится к Тагарской археологической культуре, ему около 2,5 тысяч лет. Следующим летом на этом месте начнется строительство железной дороги, поэтому ученым важно успеть, получить данные об этом кургане.