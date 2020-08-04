Видео «красного» взрыва в Бейруте переполнило соцсети

Мощный взрыв прогремел в районе порта в ливанском Бейруте, в воздух поднялось огромное облако в виде белого гриба, которое затем «покраснело».

Ливанское издание The Daily Star сообщило о двух взрывах. Информации о пострадавших не поступало, однако соцети помимо видео со взрывом заполняют ролики, на которых видно масштабные разрушения – выбитые стекла, искореженные автомобили. Несколько зданий разрушено взрывной волной, под завалами могут находиться люди.

Telegram-каналы со ссылкой на министра здравоохранения Ливана сообщают о большом количестве пострадавших и погибших после взрыва.

Как пишут СМИ со ссылкой на представителей Ливанских властей, в порту Бейрута мог взорваться корабль с пиротехникой. «РИА Новости»со ссылкой на ливанские СМИ, отмечает, что взрыв могло спровоцировать возгорание на одном из складов, где хранилась пиротехника.

Кадры с места происшествия в соцсетях некоторые пользователи уже назвали прообразом апокалипсиса.