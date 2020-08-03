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Директор кемеровской школы ответил за порно на онлайн-уроке

Источник:
Sibnet.ru
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Ученики одной из кемеровской школ увидели порноролик во время онлайн-урока по истории в мае, потому что директор не проконтролировал доступ в Сеть, он привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщила прокуратура Кузбасса.

Жительница Кемерова опубликовала в соцсетях видео, показывающее, что во время онлайн-урока по истории в седьмом классе включился порноролик. Администрация города прокомментировала, что ролик увидела часть класса, а учительница быстро среагировала и отключила звук. Прокуратура организовала проверку.

Ведомство выяснило, что онлайн-урок проводился через платформу Zoom. Администрация школы не контролировала доступ в интернет, и это привело «к нарушению права обучающихся на защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности, в сообщении прокуратуры не уточняется, к какой именно. Дисциплинарное взыскание включает замечание, выговор или увольнение.

Кто именно распространил порно в соцсетях и будет ли это лицо наказано, не уточняется.

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