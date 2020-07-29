Крупную махинацию с жильем сирот раскрыли в Красноярске

Правоохранительные органы задержали чиновниц и бизнесменов, которые совместно незаконно зарабатывали на подборе дешевого жилья под видом дорогого для сирот, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, в 2019 году два предпринимателя обратились к и.о. директора «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» администрации Балахтинского района Красноярского края и и.о. директора отдела по правовым и кадровым вопросам администрации Балахтинского района с просьбой о передаче им аукционной документации по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.

Бизнесмены искали жилье по объявлениям. Чиновницы принимали только их заявки. В среднем стоимость покупаемых предпринимателями домов составляла от 150 до 350 тысяч рублей, а реализовывались они на аукционе за 1,1 миллиона рублей, так злоумышленники заработали около восьми миллионов рублей, передав сотрудницам администрации взятку на общую сумму 250 тысяч рублей.

Все четверо фигурантов задержаны при силовой поддержке Росгвардии, обе чиновницы дают признательные показания и раскаиваются в содеянном, предприниматели от дачи показаний отказались. Следствие в ближайшее время выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Чиновницы подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных, пункты «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), предприниматели подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пункты «а», «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Бизнесменам и чиновницам грозит лишение свободы на срок до 12 лет.