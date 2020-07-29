НАВЕРХ

Крупную махинацию с жильем сирот раскрыли в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
228 1

Правоохранительные органы задержали чиновниц и бизнесменов, которые совместно незаконно зарабатывали на подборе дешевого жилья под видом дорогого для сирот, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, в 2019 году два предпринимателя обратились к и.о. директора «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» администрации Балахтинского района Красноярского края и и.о. директора отдела по правовым и кадровым вопросам администрации Балахтинского района с просьбой о передаче им аукционной документации по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.


Бизнесмены искали жилье по объявлениям. Чиновницы принимали только их заявки. В среднем стоимость покупаемых предпринимателями домов составляла от 150 до 350 тысяч рублей, а реализовывались они на аукционе за 1,1 миллиона рублей, так злоумышленники заработали около восьми миллионов рублей, передав сотрудницам администрации взятку на общую сумму 250 тысяч рублей.

Все четверо фигурантов задержаны при силовой поддержке Росгвардии, обе чиновницы дают признательные показания и раскаиваются в содеянном, предприниматели от дачи показаний отказались. Следствие в ближайшее время выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Чиновницы подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных, пункты «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), предприниматели подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пункты «а», «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Бизнесменам и чиновницам грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Еще по теме
Осужден обесточивший сотню поселков житель Алтая
Алтайского боксера обвинили в убийстве по неосторожности
Женщина сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
Кемеровчанин извинился за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
смотреть все
Красноярск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко перенес коронавирус «на ногах»
•
Доставка зарубежных онлайн-заказов сократится до одного дня
•
Алкозамки появятся в российских автомобилях
•
Биологи «воскресили» древних микробов
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выборы губернатора Приангарья продлятся три дня
Сибирь 29.07.2020 13:49
Новосибирск поставил новый рекорд по смертности от COVID-19
Сибирь 29.07.2020 13:18
Американские СМИ нашли в норильской аварии угрозу планам Кремля
Сибирь 29.07.2020 12:55
Жителям Забайкалья разрешили многолюдные свадьбы
Сибирь 29.07.2020 12:54
Самое популярное
Школьник решил задание ЕГЭ по математике песней Бритни Спирс
6258
Озвучена дата выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2
4614
GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
3757
Рекордно теплая погода в Сибири напугала ООН
3154
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко перенес коронавирус «на ногах»
•
Доставка зарубежных онлайн-заказов сократится до одного дня
•
Алкозамки появятся в российских автомобилях
•
Биологи «воскресили» древних микробов
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Заслужили, однозначно! Только, один вопрос: а в чем заслуга? Утопающего спасли? Из пожара, кого вытащили?...

jeryakob

прямо по этому списку и сажать можно

Uynachalnica

Какие у нас экономические прорывы в последнее время!!!

AVM2

Живу в Сибири, газ только баллонный по 900руб. Машина колотых березовых дров 13500руб, на зиму одной...

Иркут 69

Очередное фиаско. А сколько было радостных визгов о "дружбе навек с Китаем"... а на деле всё оказалось...