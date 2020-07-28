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Два новых вида растений нашли в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Саяно-Шушенский заповедник

Ботаники нашли два новых вида растений в Саяно-Шушенском заповеднике, это постенница мелкоцветковая и пырейник повислый, сообщает пресс-служба заповедника.

Ботаники во время полевых исследований обнаружили два новых вида во флоре обследованной территории. Один из них – постенница мелкоцветковая – Parietaria micrantha (сем. Крапивные – Urticaceae) – широко распространена на территории Азии, в Европе отмечена на Балканах.

Предпочитает влажные и тенистые скалы. Во время полевых исследований обнаружено два местообитания – устьевая часть залива реки Большой Тепсель, где вид зарегистрирован на влажной осыпи из хлоритовых сланцев в полосе периодического затопления, и около профиля-трансекта «Хемтерек» также в зоне затопления на скальных выходах.

Второй вид – пырейник повислый – Elymus pendulinus (сем. Злаки — Poaceae) – вид, в основном, распространен на территории Средней Азии, в южной части Красноярского края, в республиках Хакасия и Тыва, довольно редок, известно несколько местообитаний в республике Алтай, где проходит западная граница ареала.

Впервые на территории заповедника это растение обнаружено в 2019 году на кордоне Таловка, в 2020 году присутствие вида подтверждено находками в районе кордона Керема. Растет в сосновых и березовых лесах.

Впереди у специалистов кропотливая работа по определению собранных образцов, сравнение списков флоры и дополнение ботанической истории Саяно-Шушенского заповедника.

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