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Нарушения при сборе мусора зафиксируют на камеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная услуга мониторинга по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) стартует в России. Камеры проконтролируют работу подрядчиков, мусоровозов и помогут «поймать» нарушителей и недобросовестных исполнителей, сообщила пресс-служба АО «Ростелеком».

IP-камеры подключены к федеральной платформе видеонаблюдения Ростелекома. Система мониторинга способна выявить нарушителей, ломающих ограждения, любителей наносить граффити и расклеивать объявления. 

Но в тоже время будет следить, чтобы подрядчики качественно убирали площадки и собирали отходы, а мусоровозы приезжали вовремя. Отследить все действия на площадках смогут сотрудники коммунальных служб в Личном кабинете. 

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«Мы предоставляем необходимое оборудование, каналы связи и подключаем заказчиков к платформе мониторинга площадок… Это удобный и полезный инструмент для каждого из участников процесса: от сбора мусора на площадке и его вывоза до координации всех служб», — отметил директор продуктового офиса корпоративного и государственного сегментов Ростелекома Владимир Еремеев.

По статистике, каждый человек производит до 400 килограммов мусора в год или около 1,1 килограмма в день. В России установлено свыше 650 тысяч контейнеров для сбора ТБО у многоквартирных домов. За их обслуживание отвечают несколько различных структур. 

Несогласованность их действий, несвоевременный вывоз мусора и ненадлежащее содержание контейнерных площадок — по-прежнему распространенная проблема многих российских городов. Пилотные проекты уже запущены в девяти городах: Белгороде, Владимире, Воронеже, Домодедове, Калуге, Костроме, Липецке, Рязани, Твери.

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Технологии #Техника #ЖКХ #Камеры #Безопасность
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