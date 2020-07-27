Робот «Федор» воспитает теледроида

Побывавший в космосе робот «Федор» протестирует технологии для проекта «Теледроид» — нового космического робота, который будет работать снаружи МКС, сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Дальнейшее использование ("Федора") предполагается в качестве одного из технологических макетов при работе по проекту "Теледроид". То есть на "Федоре" будут отрабатываться технологии для нового робота», — сказал Дудоров в интервью РИА Новости.

Проект «Теледроид» — это антропоморфный робот без ног, который будет работать на внешней поверхности МКС. Робота планируют отправить в космос в 2024 году.

«Теледроид» будет создаваться в двух-трех экземплярах. Точная копия финальной версии, которая полетит в космос, останется на Земле.

«Остающаяся на Земле точная копия необходима для того, чтобы в случае нештатной ситуации с роботом в космосе можно было сымитировать аналогичную ситуацию на Земле, разобраться в причинах и все исправить», — объяснил специалист.

«Федор» отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле «Союз МС-14». На борту МКС он включал дрель и протирал руки полотенцем, а также работал с отверткой, ключами и стыковал электрические соединители. Правда, космонавты признавались, что немного «подустали» от «Федора». 7 сентября он вернулся на Землю.