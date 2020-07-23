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Дегтярев предложил снижение тарифов ЖКУ в Хабаровске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Екатерина Колязина / CC BY-SA 4.0

Тарифы на оплату услуг ЖКХ в Хабаровском крае необходимо снизить, сообщил в ходе встречи с региональным правительством исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев.

Дегтяреву на совещании сообщили о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации. Задолженность предприятия сформировалась из-за долгов населения.

«Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих. Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией. Людей волнуют цены... Надо посмотреть, попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования», — цитирует РИА Новости Дегтярева.

Он добавил, что неплатежи граждан связаны исключительно с высокими тарифами. «У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ. Если мы можем здесь людям помочь, ввести дополнительные субсидии, обратиться в правительство, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы, мы должны это делать», — отметил глава региона.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края с формулировкой «в связи с утратой доверия». И назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности руководителя региона.

Фургала задержали 8 июля, предъявив обвинения в организации убийств и покушения на убийства предпринимателей в Хабаровском крае в 2004-2005 годах. 

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