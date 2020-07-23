Менталитет дальневосточников назвали главной причиной протеста

Сергей Фургал был относительно «слабым» губернатором, не добившихся значительных успехов в Хабаровском крае. А протесты начались в большей степени из-за особого менталитета дальневосточников и из-за их неприязни к решениям федеральной власти, сообщил корреспондент японского издания Asahi Shimbun.

По мнению автора, предполагаемая причастность Фургала к организации убийств ужасает. Такие деяния должны быть наказаны по всей строгости закона. По словам Хаттори, Фургал в бытность бизнесменом показывал свой решительный и жесткий характер.

В условиях начального «дикого» капитализма в России вполне вероятно, случались жестокие «разборки» типа устранения конкурентов. Но корреспондент задается вопросами — если события, в которых подозревают Фургала, имели место в 2004-2005 годах, почему его не арестовали тогда?

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«В том, что касается Фургала, остаются сильные подозрения в том, что его дело прежде всего политическое. Показательно и время ареста — сразу же вскоре после "Рубикона" — всенародного голосования по Конституции, которое состоялось за неделю до этого», — отметил корреспондент.

С другой стороны, отмечает автор материала, Фургал не мог похвастаться особыми успехами на руководящем посту. Он не добился значительных достижений в экономике и социальном развитии края. Уровень его поддержки населением неуклонно снижался. А федеральная власть в то же время вкладывала гигантские инвестиции в развитие Дальнего Востока.

Однако сразу после ареста Фургала вспыхнули массовые протесты. Их причиной может быть низкий уровень жизни в регионе. К тому же, у дальневосточников особый образ мышления. Они независимы в своих мнениях от центральных властей, считает Хаттори. «Сегодня они экономически и психологически стали ближе к жителям окружающих их стран — Китая, Южной Кореи, Японии».