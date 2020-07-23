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Госдума предложила ввести ряд запретов для мотоциклистов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © MirceaIancu / Pixabay License

Госдума подготовила законопроект, запрещающий мотоциклистам движение между рядами и опасное лавирование. Документ направили на рассмотрение в правительство.

Согласно законопроекту, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тысячи рублей. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тысяч рублей. Также мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.

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По мнению автора законопроекта, депутата Госдумы Светланы Бессараб, штрафы позволят защитить как автомобилистов, так и мотоциклистов. Парламентарий утверждает, что обычная ширина полос в городах, составляющая около 2,75 метра, не позволяет вместить одновременно и мотоцикл, и автомобиль, пишет РБК.

Поэтому движение байкеров между рядами подвергает опасности их самих и других участников дорожного движения. Для фиксирования правонарушений Бессараб предлагает использовать камеры наблюдения, ГИБДД и видеорегистраторы.

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