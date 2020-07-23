Госдума предложила ввести ряд запретов для мотоциклистов

Госдума подготовила законопроект, запрещающий мотоциклистам движение между рядами и опасное лавирование. Документ направили на рассмотрение в правительство.

Согласно законопроекту, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тысячи рублей. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тысяч рублей. Также мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.

По мнению автора законопроекта, депутата Госдумы Светланы Бессараб, штрафы позволят защитить как автомобилистов, так и мотоциклистов. Парламентарий утверждает, что обычная ширина полос в городах, составляющая около 2,75 метра, не позволяет вместить одновременно и мотоцикл, и автомобиль, пишет РБК.

Поэтому движение байкеров между рядами подвергает опасности их самих и других участников дорожного движения. Для фиксирования правонарушений Бессараб предлагает использовать камеры наблюдения, ГИБДД и видеорегистраторы.