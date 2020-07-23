Первая быстрая заправка для электромобилей появилась в Новокузнецке

Сибирские энергетики ввели в эксплуатацию первую быструю зарядную станцию для электромобилей в Новокузнецке, сообщает пресс-служба компании «Россети Сибирь».

До 2024 года планируется создать порядка 1 тысячу электрозарядных станций. Первая в Новокузнецке быстрая зарядная станция установлена на парковке у торгово-развлекательного центра «Планета».

«Новокузнецк стал первым городом с населением менее миллиона человек, где зарядная инфраструктура развивается так активно. Мы готовы и дальше совместно с компанией «Россети» идти по инновационному пути и повышать интерес к электротранспорту в южной столице Кузбасса», — сказал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Установленная зарядная станция может одновременно заряжать сразу два электромобиля и совместима со всеми моделями, представленными на рынке. Устройство имеет три порта зарядки: два мощностью 50 кВт постоянного тока и один 43 кВт переменного. Зарядка в течение 3040 минут даст возможность проделать путь примерно в 200 км. В рамках пилотного проекта зарядка бесплатна.

Быстрая зарядная станция Кузбасского филиала «Россети Сибирь» также установлена на автомагистрали Кемерово – Новокузнецк. Сегодня Кемеровская область – один из самых передовых регионов Сибири в части развития электрозарядной инфраструктуры. В области уже 10 общественных зарядных станций.