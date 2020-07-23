НАВЕРХ

Первая быстрая заправка для электромобилей появилась в Новокузнецке

Источник:
Sibnet.ru
102 0
Фото: © Россети Сибирь

Сибирские энергетики ввели в эксплуатацию первую быструю зарядную станцию для электромобилей в Новокузнецке, сообщает пресс-служба компании «Россети Сибирь».

До 2024 года планируется создать порядка 1 тысячу электрозарядных станций. Первая в Новокузнецке быстрая зарядная станция установлена на парковке у торгово-развлекательного центра «Планета».

«Новокузнецк стал первым городом с населением менее миллиона человек, где зарядная инфраструктура развивается так активно. Мы готовы и дальше совместно с компанией «Россети» идти по инновационному пути и повышать интерес к электротранспорту в южной столице Кузбасса», — сказал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Установленная зарядная станция может одновременно заряжать сразу два электромобиля и совместима со всеми моделями, представленными на рынке. Устройство имеет три порта зарядки: два мощностью 50 кВт постоянного тока и один 43 кВт переменного. Зарядка в течение 3040 минут даст возможность проделать путь примерно в 200 км. В рамках пилотного проекта зарядка бесплатна.

Быстрая зарядная станция Кузбасского филиала «Россети Сибирь» также установлена на автомагистрали Кемерово – Новокузнецк. Сегодня Кемеровская область – один из самых передовых регионов Сибири в части развития электрозарядной инфраструктуры. В области уже 10 общественных зарядных станций. 

Еще по теме
Стартовали продажи Lada Niva
Lada будут собирать на Украине
Стартовало производство внедорожника Lada Niva
Tesla приблизилась к полному автопилоту
смотреть все
Кузбасс #Автопром
КАРТИНА ДНЯ
•
ВОЗ озвучила срок начала массовой вакцинанации от Covid в мире
•
Ростуризм рассказал об условиях компенсаций за туры по России
•
Криптовалюту легализовали в России
•
Действующие вулканы впервые обнаружили на Венере
Подробности
•
Какие книги любят лидеры мировых держав?
•
NEOWISE летит к Земле: где смотреть комету
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Первая быстрая заправка для электромобилей появилась в Новокузнецке
Сибирь 23.07.2020 09:29
Новосибирск получит 100 млн рублей на транспорт
Сибирь 23.07.2020 09:17
Мишустин выступил за передачу денег «Норникеля» в бюджет региона
Сибирь 22.07.2020 17:33
Клещи заразили энцефалитом 20 человек в Бурятии
Сибирь 22.07.2020 17:08
Самое популярное
Самые зрелищные убийства CS:GO попали на видео
4788
Правила начисления транспортного налога изменят
4025
Погибла чемпионка мира по фигурному катанию
3765
Российские военные заблокировали бронетехнику США
3338
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
ВОЗ озвучила срок начала массовой вакцинанации от Covid в мире
•
Ростуризм рассказал об условиях компенсаций за туры по России
•
Криптовалюту легализовали в России
•
Действующие вулканы впервые обнаружили на Венере
Подробности
•
Какие книги любят лидеры мировых держав?
•
NEOWISE летит к Земле: где смотреть комету
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Опять ни какой конкретики и списка ответственных...

ifhbrjd

То есть по справедливости надо бедным давать пособие маленькое - для них оно и так значительное, а богатым...

pro1002008

Если кто-то скажет, что он действует сам, и никакие взрослые за его спиной не использует этого малолетку...

rastafaray

Слушу голосИз глубокого колодцаОн зовёт меняВ неведомую глубь...

great_america

А где можно посмотреть на эти проекты вживую? А то только декларируется, а что делается?