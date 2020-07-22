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Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Объем добычи угля упал впервые за 23 года в Кемеровской области, рассказал губернатор региона Сергей Цивилев.

По словам главы региона, текущий кризис начался внезапно, с торговой войны между США и Китаем.

«Мы заранее знали, что Европа будет отказываться от угля. И рынок сместился в Азию. Мы планировали развитие Восточного полигона. К сожалению, на этот кризис еще резко наложилось то, что РЖД в указанные сроки не развивают железную дорогу», — в интервью РИА Новости сказал Цивилев.

Он отметил, что власти Кемеровской области постоянно просят у РЖД план, того как они в 2024-2025 годах достигнут целей, указанных в протоколе заседания комиссии по топливно-энергетическому комплексу, которое прошло под руководством президента России.

«Там как раз обсуждалось развитие Восточного полигона — БАМа и Транссиба. Нам очень важно знать план по годам, потому что под это угольщики должны планировать свои инвестиции. Если не будет плана, то и угольщики инвестировать не будут. При этом на сегодня РЖД выделяет со своей стороны 500 миллиардов рублей, а угольщики — на порядок больше. Меня беспокоит, что эти инвестиции стали останавливаться, потому что угольщики не понимают, как будет развиваться восточное направление», — заключил Цивилев.

По его словам, угольщики резко остановили свои инвестиции из-за непонимания развития Восточного полигона, и упал объем добычи на 11%. Обычно объем добычи, несмотря на кризисы, только рос, рос и рос. То, что он упал, означает, что ситуация очень серьезная.

«Мы будем добиваться решения, чтобы на период строительства БАМа и Транссиба скидка была 50% (грузоперевозки). В противном случае мы можем потерять премиальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал он.

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