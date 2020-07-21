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Международные рейсы разрешат выполнять только из шести городов

Источник:
«Известия»
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Фото: © Группа компаний S7

Международные полеты на первом этапе возобновления авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов, такое предложение направил в правительство глава Росавиации Александр Нерадько.

Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. воздушные гавани выбирались по географическому принципу: в каждом макрорегионе выбран один крупный аэропорт, сообщил газете «Известия» источник в одном из аэропортовых холдингов.

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«Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции», — рассказали газете в крупной российской воздушной гавани.

На втором этапе Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию и каждые две недели совместно с Росавиацией и МИДом направлять в правительство перечень стран, полеты в которые будут возможны из любого международного аэропорта страны.

При этом дата начала международных полетов до сих пор не определена.



   
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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.