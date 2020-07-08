Пассажирский лайнер получил загадочную вмятину в воздухе

Пассажирский Airbus A319 получил загадочные повреждения и был вынужден совершить аварийную посадку. Инцидент произошел с самолетом американской авиакомпании Delta Airlines, следовавшим рейсом из курортного города Палм-Бич в Нью-Йорк.

Инцидент произошел в понедельник, 6 июля. По предварительным данным, огромная вмятина на носовой части лайнера стала следствием столкновения с птицей. Также звучала версия о повреждениях сильным градом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ABC 7.

На борту находились 43 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал. Авиационные службы продолжают расследование происшествия.