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Пассажирский лайнер получил загадочную вмятину в воздухе

Источник:
Lenta.ru
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Фото: © twitter.com/breakingavnews

Пассажирский Airbus A319 получил загадочные повреждения и был вынужден совершить аварийную посадку. Инцидент произошел с самолетом американской авиакомпании Delta Airlines, следовавшим рейсом из курортного города Палм-Бич в Нью-Йорк.

Инцидент произошел в понедельник, 6 июля. По предварительным данным, огромная вмятина на носовой части лайнера стала следствием столкновения с птицей. Также звучала версия о повреждениях сильным градом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ABC 7.

На борту находились 43 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал. Авиационные службы продолжают расследование происшествия.

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