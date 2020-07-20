Хвостатая звезда: как устроена комета?

Появление в небе над Землей кометы — всегда событие. В древности «хвостатая звезда» считалась дурным предзнаменованием, предвещающим катастрофы. В наши дни людей привлекает красота комет и «эксклюзивность» зрелища — ведь некоторые гостьи приближаются к нашей планете раз в несколько тысяч лет.

Самая известная из всех периодических комет — Комета Галлея. Она возвращается к Земле каждые 75,5 лет и наблюдалась 30 раз с 239 года до нашей эры. Последний раз она появилась в 1986 году, теперь предстоит ждать ее возвращения в 2061 году.

Что такое комета?

Комета — это фактически глыба льда с вкраплениями пыли и других твердых частиц. Как только такой астрономический объект приближается к Солнцу, у него из-за нагрева появляется временная атмосфера и длинный хвост. Собственно, с древнегреческого слово kometes означает «длинноволосый».

Если астероидов в Солнечной системе огромное множество, то комет относительно мало — их открыто менее 4 тысяч. Большинство комет движется по сильно вытянутым орбитам, уводящим их далеко за пределы Солнечной системы. Такие небесные тела человеку можно увидеть только один раз, ведь один «оборот» занимает у них в среднем несколько тысяч лет.

#Космос Хвостатая гостья: где смотреть комету NEOWISE

Например, комета Хейла-Боппа — самая яркая комета современности с очень красивым и длинным хвостом, была открыта 22 июля 1995 года. Она считается одной из самых больших, ядро достигает 90 километров в поперечнике. Период обращения кометы составляет 2380 лет, поэтому ждать ее возвращения придется очень долго.

Однако есть короткопериодические кометы — они пролетают вблизи Солнца не менее одного раза за 200 лет, большинство из них делают один пролет за время от трех до девяти лет, в это время они теоретически доступны для наблюдения с Земли, однако нередко все равно остаются невидимыми.

23 июля 2020 года на минимальном расстоянии от Земли окажется самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3 NEOWISE. Она видна в ночном и утреннем небе невооруженным глазом. Зрелище редкое — последний раз эта комета приближалась к нашей планете порядка пяти тысяч лет назад.

Почему у кометы есть хвост?

В центре кометы — ледяное ядро, диаметр которого может достигать нескольких десятков километров. Как только комета приближается к Солнцу на расстояние, примерно равное орбите Юпитера, ядро разогревается и начинает испаряться, выбрасывая в окружающее пространство газообразное вещество с пылинками. Хвост может растягиваться на десятки миллионов километров.

На самом деле у кометы всегда минимум два хвоста — свет отталкивает от кометы частицы пыли, в результаты образуется пылевой хвост, одновременно солнечный ветер воздействует на газ, рождая красиво светящийся ионный хвост. Обычно хвост кометы «смотрит» в противоположном Солнцу направлении.

Испаряются только легкоплавкие компоненты, железные и силикатные пылинки остаются в ядре, что замедляет разрушение комет. Как только небесное тело удалится от Солнца, ядро остынет и хвост исчезнет. Несмотря на это, рано или поздно любая комета с периодической орбитой «погибнет», полностью распавшись из-за воздействия Солнца.

Однако кометы никогда не исчезнут с неба над Землей — их ряды постоянно пополняются из гипотетического облака Оорта. Гравитационное воздействие массивных планет — Юпитера и Сатурна — вызывает перемещение ледяных глыб из внешнего космоса, в итоге они «присваиваются» Солнечной системой и начинают свое путешествие вокруг светила.