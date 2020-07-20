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Хвостатая гостья: где смотреть комету NEOWISE

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © фотограф Большого новосибирского планетария Евгений Тихонов
Комета NEOWISE, которая стремительно приближается к Земле, видна на всей территории России без специального оборудования.  Где и когда искать космическую гостью на небе? 

C/2020 F3 (NEOWISE) – комета, открытая 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE. 

Особенно яркой комета будет в 20-х числах июля, на пути к Земле. «Комета прошла свое ближайшее расстояние к Солнцу 3 июля. Сейчас приближается к Земле. Ближайшее расстояние от Земли будет 23 июля», — сообщил Sibnet.ru директор Иркутского планетария, председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров.

В четверг, 23 июля она пролетит на расстоянии 103 миллиона километров от Земли. «Затем будет отдаляться от Солнца и Земли. Блеск ее будет снижаться. Насколько быстро он будет снижаться и как быстро она исчезнет с нашего неба, точно не знаем. Возможно, в августе будет еще видна», — добавил Никифоров.

Где искать комету NEOWISE?

Комета NEOWISE всегда находится над горизонтом — и днем, и ночью, но видно невооруженным глазом ее только при темном ночном небе. «Необычный объект (виден) как будто запятая — это и есть комета», — сказал астроном.

NEOWISE настолько ярка, что видна и в городе. Но лучше смотреть за городом, где в небе нет индустриальной дымки и искусственного света.

Комета видна на северо-западе. Простой ориентир — Большая Медведица, NEOWISE проплывает прямо под созвездием. Надо смотреть ниже и чуть правее Ковша, а затем (после 20 июля) левее.

По словам собеседника, перепутать ее с чем-то другим невозможно даже обывателю: «Со звездой не спутаете. Комета — туманный протяженный объект, а звезда — это точка. Если есть бинокль, то увидите потрясающую картину — яркое ядрышко и хвост».

Фото: © Sibnet.ru

Как снимать комету?

Получить снимок кометы C/2020 F3 (NEOWISE) можно с помощью простой фотокамеры, только ее обязательно нужно установить на фотоштатив, отмечается на сайте Московского планетария. С рук снимать практически нет смысла — длинные выдержки размажут изображение из-за дрожания рук.

Выдержки следует ставить порядка 1-10 секунд в зависимости от светосилы и фокусного расстояния объектива. Наиболее оптимальные фокусные расстояния объективов от 50 до 600 мм. Значения светочувствительности (ISO) можно использовать невысокие (от 200 до 1600), чтобы не проявлялись шумы матрицы камеры. 

Комета — небольшое небесное тело, состоящее из твердого ледяного ядра и оболочки из пыли и газа. Кометы обращаются вокруг Солнца по вытянутой орбите. Хвост кометы — это шлейф из пыли и газа оболочки, как правило, видимый в направлении от Солнца.

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