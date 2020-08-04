Как установить умный домофон Ростелекома?

Умный домофон позволяет открывать дверь в подъезд с помощью смартфона, просматривать архив событий у подъездной двери, а также общаться с гостем по видеосвязи. Как установить такой домофон от Ростелекома в своем подъезде, и сколько это будет стоить?

Как работает умный домофон Ростелекома?

«Умный домофон» от компании Ростелеком — это оборудование к комплекте с цифровой услугой, которая помогает решить вопрос доступа во дворы, в дома или квартиры.

Через приложение хозяева видят гостя, независимо от того, где находятся сами, и принимают решение, впустить его или нет. , Возможна настройка переадресации звонков с домофона на смартфоны членов семьи.

Очень удобная функция — генерация временных кодов доступа для курьеров или врачей. Такой код действует 24 часа, его можно передать сообщением по любым каналам связи гостю, врачу или курьеру, которого ожидают жильцы.

При этом ключ к умному домофону скопировать невозможно, что защищает подъезд от нежелательных визитеров.

Камера домофона ведет круглосуточную запись происходящего перед входной дверью и фиксирует все события, а каждое действие с домофоном сохраняется в облачном пространстве. Таким образом оборудование позволяет отслеживать не только своих гостей, но и всех посетителей подъезда. Просматривать видео можно в режиме онлайн или в записи.

Кроме того, при необходимости можно воспользоваться кнопкой SOS. При нажатии на кнопку происходит моментальный видеовызов службы 112, оператор которой сразу видит звонящего, адрес вызова и может направить необходимую помощь.

Для установки и подключения услуги «Умный домофон» не предъявляется особых технических требований. Необходима только возможность подключения к сети электроснабжения. Отсутствие интернета при этом не является препятствием — Ростелеком при необходимости его подключит.

Как подключить умный домофон?

На сегодня в Новосибирске услугой «Умный домофон» пользуется более 7,5 тысячи жителей. Это решение востребовано не только в новостройках, но и на вторичном рынке, сообщила пресс-служба Ростелекома.

Фото: © Sibnet.ru

Для того, чтобы установить умный домофон в доме, где он не был оборудован на стадии строительства, понадобится решение общего собрания жильцов. Созвать такое собрание или провести голосование заочно может управляющая компания или управляющий орган дома.

Затем надо заключить договор с Ростелекомом, который предварительно проверит техническую возможность. Для подключения услуги необходимо оставить заявку на номер 8 800 1000 800.

«Наличие обычного домофона при этом не требуется — вызывная панель на входе в подъезд устанавливается новая, с камерой. Но и наличие домофона не является препятствием: происходит модернизация имеющейся системы с заменой вызывной панели», — говорится в комментарии пресс-службы компании.

Фото: © Sibnet.ru

После подключения жильцы получат электронные ключи или коды, с помощью которых открывается дверь.

Тарификация услуги зависит от требуемого абоненту функционала. Ежемесячный платеж составляет от 25 до 75 рублей. При этом на отдельных территориях могут действовать акции.

Ростелеком берет абонентскую плату за цифровые сервисы, это управление ключами, функция переадресации вызова на смартфон, а также облачное пространство для ведения истории посещений. В среднем это около 50 рублей. Стоимость обслуживания подъездного устанавливает управляющая компания и, как правило, включает в квитанцию оплаты ЖКУ.

Управлять домофоном можно с помощью мобильного приложения «Ростелеком Ключ». Оно доступно на смартфонах и планшетах на Android версии 5.0 и выше, а также на устройствах Apple c iOS 11.0 и новее.