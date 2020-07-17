Идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы

Эксперты изготовят трехмерные копии шляпы Николая II, чтобы ее можно было сопоставить с черепом для идентификации останков, сообщила Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова.

Многочисленные экспертизы дают основание предполагать, что найденные останки принадлежат Николаю II и его семье. «Тем не менее мы продолжаем собирать материалы и проводить все необходимые судебные экспертизы, чтобы исключить малейшие сомнения. К примеру, сейчас эксперты предлагают изготовить 3D-модель шляпы, которая была на голове Николая Александровича в момент его ранения в Японии, — сказала в интервью «Известиям» Молодцова.

Она хранится в Эрмитаже. Трехмерные копии шляпы и черепа можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе. Зажившие раны были обнаружены в ходе антропологической экспертизы. По форме, расположению и механизму возникновения они сходны с описанием повреждений на голове Николая II.

C максимальной вероятностью можно утверждать, что точно обнаружены останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии, которые были обнаружены летом 2007 года, сообщила Молодцова.

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Цесаревича Николай Александрович был ранен в Японии в 1891 году. Полицейский Сандзо Цуда нанес ему два удара саблей по голове. Ранения оказались незначительными. Поступок полицейского был воспринят в Японией как национальный позор. Именем Сандзо было запрещено называть детей.

Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).

В 2018 году что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в районе Поросенкова лога останков членам царской семьи и их окружению.