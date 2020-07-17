НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы

Источник:
«Известиям»
262 0
Фото: Boasson and Eggler St. Petersburg Nevsky 24.

Эксперты изготовят трехмерные копии шляпы Николая II, чтобы ее можно было сопоставить с черепом для идентификации останков, сообщила Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова.

Многочисленные экспертизы дают основание предполагать, что найденные останки принадлежат Николаю II и его семье. «Тем не менее мы продолжаем собирать материалы и проводить все необходимые судебные экспертизы, чтобы исключить малейшие сомнения. К примеру, сейчас эксперты предлагают изготовить 3D-модель шляпы, которая была на голове Николая Александровича в момент его ранения в Японии, — сказала в интервью «Известиям» Молодцова.

Она хранится в Эрмитаже. Трехмерные копии шляпы и черепа можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе. Зажившие раны были обнаружены в ходе антропологической экспертизы. По форме, расположению и механизму возникновения они сходны с описанием повреждений на голове Николая II.

C максимальной вероятностью можно утверждать, что точно обнаружены останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии, которые были обнаружены летом 2007 года, сообщила Молодцова.

#История
Тайна Фанни Каплан: кто стрелял в Ленина?

Цесаревича Николай Александрович был ранен в Японии в 1891 году. Полицейский Сандзо Цуда нанес ему два удара саблей по голове. Ранения оказались незначительными. Поступок полицейского был воспринят в Японией как национальный позор. Именем Сандзо было запрещено называть детей.

Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).

В 2018 году что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в районе Поросенкова лога останков членам царской семьи и их окружению.



Еще по теме
Шествие «Бессмертного полка» отменили
Краевед нашел неизвестные фото Новосибирска начала 20 века
Фонд памяти группы Дятлова раскритиковал выводы Генпрокуратуры
Альпинисты оценили выводы Генпрокуратуры о гибели дятловцев
смотреть все
Жизнь #История #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Медведев назвал политику США борзой
•
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по атомной станции в Армении
•
Идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы
•
Дети автоматически получат СНИЛС
Подробности
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
Как это работает
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Маринады на специях: готовим необычный куриный шашлык
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жара в Новосибирске сменится грозой
Сибирь 17.07.2020 12:56
Telegram-каналы поспешили отправить мэра Норильска в отставку
Сибирь 17.07.2020 12:42
Завод Чкалова реконструируют за 2 млрд рублей
Сибирь 17.07.2020 12:24
Реконструкцию въезда в Академгородок завершат через год
Сибирь 17.07.2020 11:56
Самое популярное
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
8814
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
6024
Выпущен бесплатный «клон» Windows 10
4091
Эксперт раскрыл секретные функции смартфонов
3637
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Медведев назвал политику США борзой
•
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по атомной станции в Армении
•
Идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы
•
Дети автоматически получат СНИЛС
Подробности
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Президент России указал на причину ухудшения отношений с Украиной
43
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
33
Кудрин заявил о застое в российской экономике
31
Путин рассказал, как реагирует на критику в свой адрес
25
Дроны боевиков атаковали российскую базу в Сирии
25