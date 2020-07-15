Кузбассовца поймали с чучелом крокодила в багаже

Кемеровские таможенники обнаружили чучело крокодила в багаже туриста из Вьетнама, сообщает Сибирское таможенное управление.

Кемеровская таможня направила в суд дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (не декларирование товаров). Ответчиком выступает кемеровский турист, который на память о проведенном отпуске привез в Кузбасс чучело крокодила. Экзотический подарок обнаружили сотрудники Кузбасского таможенного поста в ходе проведения таможенного контроля пассажиров, вернувшихся из Вьетнама.

Разрешительные документы на ввоз чучела животного у нарушителя отсутствовали. Согласно заключению таможенного эксперта, филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления, товар представляет собой дериват-чучело животного вида Крокодил сиамский, длиной 43 сантиметров. Его стоимость на внутреннем рынке РФ составляет более двух тысяч рублей.

В объяснении кемеровчанин рассказал, что необычный подарок он приобрел для родных в магазине Вьетнама. Пассажирскую декларацию не заполнял, за что получил штраф в размере 1 тысячи рублей. Также любителю экзотики грозит конфискация товара, явившегося предметом административного правонарушения.

«Чаще всего туристы везут в страну алкоголь, сигареты, корни растений, кораллы, чучела экзотических животных и птиц. К числу самых необычных товаров, которые пытались вывезти из страны, я бы отнес культурные ценности: иконы и ордена», — сказал замначальника Кузбасского таможенного поста Вячеслав Власов.