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Фонд памяти группы Дятлова раскритиковал выводы Генпрокуратуры

Источник:
РИА Новости
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Фото: © instagram.com/dyatlovjournal

Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич не согласился с выводами Генпрокуратуры о гибели туристов. По его словам, фонд будет настаивать на возобновлении следственных действий по факту гибели туристов.

Прокуроры на основании документов 1959 года и различных экспериментов установили, что они умерли от холода и полученных при сходе лавины травм. Кунцевич заявил РИА Новости, что у него есть "много нареканий и претензий" по поводу результатов расследования.

«По этой проверке можно понять, что проигнорирована техногенная версия причины гибели, хотя это очевидно: умерли все почти в одно время», — поделился своим мнением Кунцевич.

По его словам, фонд будет настаивать на возобновлении следственных действий по факту гибели туристов. Кунцевич считает, что их должны провести специалисты Следственного комитета, поскольку они могут допрашивать свидетелей и родственников в рамках проверки либо возбуждения уголовного дела.

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Фонд готовит ответ на расследование Генпрокуратуры. «На одной-двух страницах будет наша жалоба. Это же резонансное, международное, огромное дело. Все хотят знать, все интересуются», — сказал Кунцевич.

Ранее замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков объявил, что причиной гибели туристов на Северном Урале является сход снежной лавины. Согласно выводам расследования, члены группы Дятлова не смогли найти свою палатку после того, как покинули ее, и замерзли. Эту версию в прокуратуре считают окончательной.

К рассмотрению происшествия, которое случилось в 1959 году, прокуроры вернулись из-за общественного резонанса. Курьянов сообщил, что изначально отрабатывались 75 версий, которые при проведении проверки разбили на девять групп. Рассматривались техногенные причины гибели туристов — ядерный взрыв и испытание ракетной техники.

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