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Фильм о нищете и выживании на Байкале признан лучшим

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм о людях в селе Курбулик возле Байкала, вынужденно выживающих из-за «сюрпризов» законодательства, признан лучшей документальной картиной на международном кинофестивале Indie Short Fest.

«Тысячи людей на Байкале остались без работы и без права на свои земли. Так было еще до коронавируса, так что после снятия ограничений жизнь в далекой Сибири не станет легче. Людям, живущим на берегу Байкала, почти ничем заниматься нельзя: ни промыслом, ни ведением хозяйства, даже хоронить людей теперь нужно в другом месте», — говорится в анонсе к документальной картине.

По словам авторов, уникальную флору и фауну Байкала защищает федеральный закон, на обочине которого остались десятки тысяч людей. Безработица, загадочные смерти из-за выгодных земель, средневековый быт без электричества.

«Мне кажется, у нас тут уже идет на выживание. Чтоб выехали все, всё бросили. Ну, здесь природа, конечно, можно ставить турбазы… Здесь больше нечем заняться, только рыбалкой. А нам не дают. Молодежи заняться нечем», — рассказывает местная жительница Ирина Дробышева.

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Отец троих детей, оставшийся в почти опустевшем селе, объяснил, что рыбачить им тоже нельзя. Территории относятся к заповедным. И никто не сказал им, как выжить в суровом краю без работы.

«В Конституции так и написано — ты нарожал детей, ты обязан их кормить. Так вы дайте мне что-нибудь взамен! А куда я здесь пойду? Работать я здесь пойду? Они, наверное, сами (те, кто это делают) удивляются — как же они могут еще здесь жить?» — возмущается мужчина.

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