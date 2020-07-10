Смертность младенцев впервые в истории Тувы стала ниже российской

Уровень младенческой смертности впервые в истории Тувы стал ниже общероссийского уровня, по итогам первого полугодия 2020 года предварительно показатель составляет 4,6, а в России — 4,9, сообщает правительство региона.

Так, если в 2007 году показатель составлял 16,3 на 1 тысячу населения или 118 младенцев, то в 2019 году – 6,6 на 1 тысячу человек или 42 младенца. В первом квартале 2020 года смертность составила 4,0 на 1 тысячу населения. При том, что в Туве уровень младенческой смертности был всегда высоким. Например, в 2000 году – 30,0 на 1 тысячу населения.

Хорошая динамика снижения детской смертности: 2007 год – 246,3 на 100 тысяч детей, 2019 – 86,0 на 100 тысяч детей.

«Ключевой индикатор, показатель качества жизни населения – продолжительность жизни: если в 2006 году – 58,1 лет, то 2019 году – 67,6 лет. Динамика за семь лет – 9,5 года. По темпам роста продолжительности жизни Тува входит в первую десятку регионов России. В рамках национального проекта «Демография» к 2030 году продолжительность жизни в Туве необходимо довести до общефедерального уровня – 80+», — сказала зампредседателя Правительства Республики Тыва Саида Сенгии.