Японский эксперт оценил устойчивость экономики России в пандемию

Российская экономика, закаленная борьбой с западными санкциями, в условиях пандемии проявила неожиданную способность к сопротивлению, считает японский экономист Юсукэ Оцубо.

Россию нередко критикуют за то, что она «сидит на нефтяной игле», но на деле у нее есть и другие производственные потенциалы, и то, что «коронавирусный» кризис оказался для российской экономики не таким уж страшным, — тому подтверждение, приводит РИА Новости слова японского эксперта.

По его мнению, российская экономика, закаленная борьбой с западными санкциями, в условиях пандемии проявила неожиданную способность к сопротивлению. «Экономические издержки, вызванные введением карантина, а также резкое падение мировых цен на нефть не нанесли ей удар такой мощи, который можно было ожидать», — отмечает Оцубо.

«Нет никакого сомнения в том, что падение мировых цен на нефть явилось тем фактором, который существенно затормозил экономическое развитие России. <…> Однако если мы посмотрим на макроэкономические показатели России, продемонстрированные в период кризиса, связанного с коронавирусом, с кризисными ситуациями других лет, то увидим, что "корона-шок" оказался для российской экономики не таким уж и страшным», — отметил экономист.

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Россия, по его словам, обладает довольно продвинутыми технологиями преодоления кризисов, сформировавшимися в предыдущие годы, а нынешний кризис — тому подтверждение. При этом в арсенале у российского руководства остается еще немало эффективных мер по ускорению экономического развития, добавил Оцубо.

Юсукэ Оцубо считается авторитетным специалистом по финансовым рынкам стран с развивающейся экономикой. С 2007 года он занимает должность директора по иностранным инвестициям крупного инвестиционно-финансового холдинга United Managers Japan Inc.