Власти объявили конкурс эскизов на памятник Николаю Булакину

Власти Абакана объявили конкурс эскизов на памятник погибшему мэру города Николаю Булакину, сообщается на сайте администрации.

С 8 июля по 18 сентября 2020 года администрация Абакана будет принимать эскизные проекты скульптурной композиции, которая будет отражать характер «народного мэра» Николая Булакина и масштаб его личности.

Планируемый материал для памятника — бронза. Варианты размещения памятника – на аллее по улице Пушкина в районе территории Градо-Абаканского храма Святых равноапостольных Константина и Елены, на Театральной площади, на площади в районе спортивного комплекса «Абакан».

Участие в конкурсе могут принять как уже состоявшие скульпторы, так и студенты учебных заведений и факультетов монументально-декоративного искусства, участником может стать и один автор, и авторский коллектив. Участники могут подать несколько заявок. Победитель конкурса получит премию в размере 30 тысяч рублей.

Все поданные заявки рассмотрят в течение десяти рабочих дней с даты окончания подачи заявок. Конкурсная комиссия будет оценивать соответствие конкурсной работы заявленным требованиям, планировочное решение, художественную выразительность, портретное сходство, раскрытие личности Николая Булакина.

Булакин погиб в результате ДТП в Минусинском районе Красноярского края в октябре прошлого года. Мэр не справился с управлением и врезался в дерево. Ему было 66 лет. Впервые он стал мэром Абакана в 1995 году, а затем 24 года без перерывов занимал этот пост, выигрывая выборы с большим преимуществом.