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Путин поручил изменить законодательство из-за ЧП в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие изменений в законодательство об охране окружающей среды для предотвращения аварий, подобных той, что произошла в Норильске, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

В перечне поручений главы государства перед правительством ставится задача «обеспечить принятие Госдумой федерального закона "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, подобных разливу дизельного топлива в городе Норильске Красноярского края».

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании 29 мая в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тысяч кубометров нефтепродуктов на 180 тысяч квадратных метров грунта и в водоемы.

#Происшествия
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Глава «Норникеля» Владимир Потанин сообщил ТАСС, что компания в полном объеме проведет мероприятия по ликвидации ущерба в месте разлива нефтепродуктов под Норильском и рассчитывает, что эти меры позволят вернуть экосистему территории в нормальное состояние.

Предварительную стоимость ликвидации ЧП компания оценила в сумму около 10 миллиардов рублей, эта цифра будет скорректирована после окончания всех оценок и проверок. На данный момент, по словам Потанина, в эти работы вложено около 5 миллиардов рублей.

Президент также потребовал от Росприроднадзора «обеспечить особый контроль за проведением (с использованием наилучших доступных технологий) мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом дизельного топлива в городе Норильске Красноярского края».

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