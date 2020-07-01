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Красноярская таможня «поглотила» Тывинскую и Хакасскую

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Тывинская и Хакасская таможни с 1 июля присоединены к Красноярской таможне, сообщает Сибирское таможенное управление.

В результате реорганизации в состав Красноярской таможни вошли Кызылский таможенный пост, двусторонние автомобильные пункты пропуска Хандагайты, Цаган-Толгой, Шара-Сур Тывинской таможни, а также Абаканский и Саяногорский таможенные посты Хакасской таможни.

«Реорганизация Тывинской, Хакасской и Красноярской таможен стала очередным этапом оптимизации и повышения эффективности деятельности таможенных органов России, в том числе с учетом создания электронных таможен. На территории Республик Хакасия и Тыва, а также на присоединенных к Красноярской таможне международных пунктах пропуска и таможенных постах таможенный контроль будет осуществляться в полном объеме», —  рассказал начальник Красноярской таможни Сергей Санакоев.

Регионом деятельности Красноярской таможни станут Красноярский край, акватория вод территориального моря Российской Федерации, омывающего берега указанного административного образования, Республики Тыва и Хакасия.

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