Красноярская таможня «поглотила» Тывинскую и Хакасскую

Тывинская и Хакасская таможни с 1 июля присоединены к Красноярской таможне, сообщает Сибирское таможенное управление.
В результате реорганизации в состав Красноярской таможни вошли Кызылский таможенный пост, двусторонние автомобильные пункты пропуска Хандагайты, Цаган-Толгой, Шара-Сур Тывинской таможни, а также Абаканский и Саяногорский таможенные посты Хакасской таможни.
«Реорганизация Тывинской, Хакасской и Красноярской таможен
стала очередным этапом оптимизации и повышения эффективности деятельности
таможенных органов России, в том числе с учетом создания электронных таможен. На
территории Республик Хакасия и Тыва, а также на присоединенных к Красноярской
таможне международных пунктах пропуска и таможенных постах таможенный контроль
будет осуществляться в полном объеме», — рассказал начальник Красноярской таможни
Сергей Санакоев.
Регионом деятельности Красноярской таможни станут
Красноярский край, акватория вод территориального моря Российской Федерации,
омывающего берега указанного административного образования, Республики Тыва и Хакасия.