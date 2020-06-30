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Арбитражный суд признал незаконным сверхтариф на тепло в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве в понедельник признал незаконным решение ФАС России о индексации сверх нормы тарифа на тепло в Новосибирске, сообщается на сайте суда.

С 1 июля 2019 года тариф на тепло для абонентов СГК в Новосибирске вырос на 7,2% (ранее ожидался рост на 3,2%). Вместо 1290 рублей за 1 гигакалорию пришлось платить 1384 рубля. 

СГК объяснила рост тарифа тем, что ей нужны средства на обновление магистральных тепловых сетей. Компания предоставила обоснование по повышению тарифа не в региональные структуры власти, а в Федеральную антимонопольную службу, и та согласилась. Новосибирцы организовали протестный митинг, а региональное правительство решило опротестовать новый тариф в суде.

Судебный процесс длится почти год. Власти выиграли дело, но ФАС России его оспорила в вышестоящей инстанции. 29 июня Девятый арбитражный апелляционный суд решил «оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения». Если ФАС не обжалует его, то решение о незаконности индексации тарифа на тепло на 7% вместо определенных тарифным регулятором 3% вступит в силу.

С 1 июля тарифы на тепло в Новосибирске снова вырастут на почти на 6%. Вместо 1384 рубля за гигакалорию с 1 июля придется платить 1467 рубля.

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