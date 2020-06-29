Ученые выделили наиболее сейсмоопасные районы Алтая

Ученые предупредили об опасности интенсивной застройки вдоль бурно развивающихся туристических кластеров Горного Алтая. Землетрясения, происходившие здесь раньше, достигали 8-9 баллов, сообщила пресс-служба Института нефтегазовой биологии и геофизик СО РАН (ИНГГ СО РАН).

«Горный Алтай относится к территориям с повышенной степенью сейсмической опасности, которая определяется как наличием собственных, генерирующих сильные землетрясения, активных структур, так и сейсмогенерирующих разломов в смежных районах Рудного, Монгольского и Китайского Алтая», — говорится в сообщении.

На картах последнего варианта сейсмоактивности в пределах юго-восточной и центральной частей Горного Алтая показаны разломы, с которыми могут быть связаны землетрясения с магнитудами 7,0–7,5. Возможная интенсивность землетрясений в этих районах оценена в 8–9 баллов.

Эти предположения базируются на данных сейсмических каталогов, которые содержат информацию о землетрясениях в Горном Алтае только за последние 150 лет. Но за это время в самом Горном Алтае было зарегистрировано всего одно землетрясение с такими параметрами. Оно произошло 27 сентября 2003 года.

#Кинематограф Фильм дня: «Землетрясение»

Тем не менее, проектировщики и строители требуют от сейсмологов данные о сильной сейсмической активности за последние 10-15 тысяч лет. При решении этой задачи используются методы палеосейсмологии и археосейсмологии.

Ученые провели масштабные палеосейсмологические и археосейсмологические исследования. В результате, были существенно расширены и структурированы представления о палеосейсмичности юго-восточной и центральной частей Горного Алтая.

Они выявили потенциально опасные зоны вдоль бурно развивающихся туристических кластеров Горного Алтая в его Майминском, Чемальском, Онгудайском, Кош-Агачском и Усть-Коксинском административных районах. Поэтому повышенную сейсмическую опасность этих зон следует учитывать при строительстве объектов туристической инфраструктуры.